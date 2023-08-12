СЕЙЧАС | Домашний олимпийский отборочный турнир. Сможет ли Эстония обыграть Чехию в первой игре?

1-я четверть: Матч начался в равной борьбе, и ни одной из команд не удалось набрать больше нескольких очков. В первые пять минут оборона Эстонии не позволила сопернику разгуляться у своего кольца, а наша атака, наоборот, в целом сыграла хорошо. Вторая половина четверти была скорее продиктована Эстонией, которая выигрывала со счетом 21:15 за минуту до конца. Чехия сравняла счет и четверть закончился со счетом 23:23.

2-я четверть: В середине четверти Чехия была впереди 37:29. Атака сборной Эстонии ослабла и часто не было возможности играть на обычных позициях. В конце четверти Эстония немного сократила отставание в счете, а после второй четверти Чехия выигрывала со счетом 42:39.

До матча:

Эстония, дважды обыгравшая Венгрию в контрольных играх и уступившая в среду Финляндии со счетом 80:86, сегодня играет в следующем составе:

Кристиан Кулламяэ (194 см, „Бильбао“)

Каспер Суурорг (197 см, „Талтех/Оптибет“)

Микк Юркатамм (195 см, „Калев/Крамо“)

Йоонас Рийсмаа (199 см, „Бриндизи“)

Хуго Тоом (200 см, „Калев/Крамо“)

Хенри Дрелл (205 см, без клуба)

Сандер Райесте (203 см, „Баскония“)

Артур Конончук (202 см, „Гранада“)

Каспар Трейер (204 см, „Динамо Сассари“)

Крегор Хермет (205 см, „Калев/Крамо“)

Михкель Кирвес (200 см, „Калев/Крамо“)

Матиас Тасс (208 см, без клуба)

Например, Томаш Саторанский, Ян Веселы, Ондржей Бальвин и Яромир Богачик не поехали в Таллинн и не смогут помочь сборной Чехии. Лидерами команды должны стать защитник Вит Крейчи («Атланта Хокс“), игравший в НБА в последние годы, и опытный вингер Войтех Грубан («Шоле“). Самое известное имя в сборной Чехии — Мартин Петерка (Брауншвейг).

Сборная Чехии добилась отличных результатов за последние пять лет. В 2019 году они заняли шестое место на чемпионате мира, а через два года отобрались на Олимпиаду в Токио, где заняли девятое место. На ЧМ-2022 Чехия вышла в 1/8 финала, уступив Греции.