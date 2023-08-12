Лучший бомбардир в истории сборной Англии перешел в „Баварию“

Мюнхенский клуб объявил о трансфере капитана сборной Англии в субботу.

Сообщается, что „Бавария“ заплатила за Кейна 100 млн евро и 10 млн бонусами, а сам 30-летний игрок будет получать около 25 миллионов евро в год. Это рекордная сумма для „Баварии“.

„Я очень рад стать частью „Баварии“. „Бавария“ — один из крупнейших клубов в мире, и я всегда говорил, что хочу соревноваться и проявлять себя на самом высоком уровне в течение своей карьеры“, — сказал Кейн, который будет играть в „Баварии“ под девятым номером.

„Этот клуб отличается своим победным менталитетом — здесь очень приятно находиться“, — добавил англичанин.

Нападающий сборной Англии выступал за „Тоттенхэм“ с 2011 года. Всего на счету Кейна 280 голов в 435 играх АПЛ, с которыми он является рекордсменом „Тоттенхэма“. Кейн трижды становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии (2016, 2017, 2021), с 208 голами он уступает только Алану Ширеру (260) в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ.

Кейн также является капитаном и лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. На его счету 58 голов в 84 матчах. В составе сборной он завоевал серебро Евро-2020 и бронзу Лиги наций-2019.

Кейн должен дебютировать за „Баварию“ в сегодняшней игре за Суперкубок Германии против „РБ Лейпцига“.

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