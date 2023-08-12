В Сергиевом Посаде завершили разбор завалов после взрыва на оптико-механическом заводе

Восемь человек остаются пропавшими без вести. Местонахождение еще четырех человек, которые считались пропавшими, установлено. Накануне Минздрав уточнил, что после число пострадавших при взрыве выросло до 80 человек, 15 находятся в больницах.

Одна женщина, госпитализированная после взрыва, позже умерла. Взрыв на территории завода в Сергиевом Посаде произошел 9 августа. По предварительным данным, взорвался склад пиротехники, расположенный в одном из ангаров завода.

Директор компании „Пиро-Росс“ Сергей Чанкаев, арендовавшей склад, задержан, в компании прошли обыски. Сам он утверждал, что взрыв произошел на соседнем складе. В апреле 2023 года компания „Пиро-Росс“ была признана банкротом, а вместо Чанкаева был назначен конкурсный управляющий.