ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (534-й день) | Гибель 30 тысяч солдат РФ в Украине подтвердили BBC и „Медиазона“

Гибель 30 тысяч солдат РФ в Украине подтвердили BBC и „Медиазона“

Только за последние две недели в Украине погиб 1351 российский военнослужащий, указывают журналисты, ведущие свой подсчет по информации с кладбищ и похоронных церемоний. При этом речь идет лишь о подтвержденных случаях, а в реальности жертв может быть больше.



Согласно ранее опубликованным статистическим данным, с начала полномасштабного вторжения по май 2023 года в Украине могло погибнуть около 47 тысяч российских военных.

Минфин США внес в санкционный список Петра Авена и Михаила Фридмана

Министерство финансов США внесло в санкционный список основателей „Альфа-Групп“ Петра Авена, Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Кроме того, в санкционный список американского Минфина включен Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

Между тем в Управлении по охране Конституции Латвии заявили, что учтут включение Петра Авена в санкционный список Минфина США при рассмотрении вопроса о лишении его латвийского гражданства.

В Украине уволят всех областных военкомов

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил уволить всех областных военкомов. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский по окончании очередного заседания СНБО, на котором рассматривались итоги проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК). „Наши решения. Увольняем всех областных военкомов. Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны - это государственная измена“, - подчеркнул Зеленский.

По его словам, областные военкоматы должны возглавлять „воины, которые прошли фронт или которые не могут быть в передовой из-за ранения, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма - именно им можно доверить эту систему комплектования“. „Реализовать это решение должен главком Залужный. Перед назначением новых руководителей ТЦК будет проверка СБУ“, - добавил украинский президент.