ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (534-й день) | Гибель 30 тысяч солдат РФ в Украине подтвердили BBC и „Медиазона“
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Гибель 30 тысяч солдат РФ в Украине подтвердили BBC и „Медиазона“
Только за последние две недели в Украине погиб 1351 российский военнослужащий, указывают журналисты, ведущие свой подсчет по информации с кладбищ и похоронных церемоний. При этом речь идет лишь о подтвержденных случаях, а в реальности жертв может быть больше.
Согласно ранее опубликованным статистическим данным, с начала полномасштабного вторжения по май 2023 года в Украине могло погибнуть около 47 тысяч российских военных.
Минфин США внес в санкционный список Петра Авена и Михаила Фридмана
Министерство финансов США внесло в санкционный список основателей „Альфа-Групп“ Петра Авена, Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Кроме того, в санкционный список американского Минфина включен Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).
Между тем в Управлении по охране Конституции Латвии заявили, что учтут включение Петра Авена в санкционный список Минфина США при рассмотрении вопроса о лишении его латвийского гражданства.
В Украине уволят всех областных военкомов
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил уволить всех областных военкомов. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский по окончании очередного заседания СНБО, на котором рассматривались итоги проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК). „Наши решения. Увольняем всех областных военкомов. Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны - это государственная измена“, - подчеркнул Зеленский.
По его словам, областные военкоматы должны возглавлять „воины, которые прошли фронт или которые не могут быть в передовой из-за ранения, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма - именно им можно доверить эту систему комплектования“. „Реализовать это решение должен главком Залужный. Перед назначением новых руководителей ТЦК будет проверка СБУ“, - добавил украинский президент.
В Великобритании завершили обучение около 900 украинских морпехов
В Великобритании завершили обучение около 900 украинских морских пехотинцев В ходе подготовки они отрабатывали десантные операции на воде на малых лодках и высадки на берег, сообщило министерство обороны в Лондоне. Обучение продолжалось полгода и было анонсировано премьер-министром Великобритании Риши Сунаком во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон в феврале. „Великобритания возглавляет подготовку Вооруженных сил Украины, обеспечивая современную подготовку в ведении боя более 20 тысяч новобранцев украинских Сухопутных войск в рамках операции Interflex“, - заявил британский министр обороны Бен Уоллес. Подготовка украинских морпехов была первой программой такого рода, реализованной Великобританией, которая помогает Украине в развитии собственных военно-морских сил, указало ведомство.
В результате российского удара по Прикарпатью погиб ребенок
Утром пятницы россияне нанесли ракетный удар гражданскому объекту в Прикарпатье, в результате которого погиб ребенок, сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук. По ее словам, пострадавший ребенок в критическом состоянии был доставлен в больницу, но, несмотря на все усилия медиков, спасти ему жизнь не удалось. „Еще раз призываю не игнорировать сигналы „воздушных тревог“. Где бы вы ни проживали, позаботьтесь о своей безопасности и безопасности своих родных“, - заявила глава ОВА.
В результате обстрела жилого квартала Херсона погиб мужчина
В результате артиллерийского обстрела жилого квартала Херсона утром пятницы погиб один человек. „В медучреждении остановилось сердце херсонца, пострадавшего из-за утреннего российского обстрела многоэтажки“, - сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. По его словам, 53-летний мужчина попал под вражеский удар в собственной квартире, получив тяжелые ранения грудной клетки и травматический шок. „Врачи пытались спасти его жизнь, но ранения оказались смертельными“, - написал Прокудин в Telegram. В то же утро россияне обстреляли село Камышаны в Херсонской области, в результате три женщины были госпитализированы с минно-взрывными травмами. В Бериславе совершен удар из БПЛА, ранен мужчина.
Из Беларуси в Польшу попытались въехать привезенные из Москвы иностранцы с визами РФ
Пограничная служба Польши сообщила о попытке незаконного въезда 105 иностранцев из Беларуси, осуществленной 10 августа. Граждане Шри-Линки, Судана, Ирана, Египта и Эфиопии имели выданные недавно российские туристические визы и разрешения на трудоустройства, их организованно привезли в Беларусь из Москвы, сообщило ведомство в соцсети X.
Россия атаковала Киев ракетами „Кинжал“, все они были сбиты
Утром 11 августа россияне атаковали Киев ракетами „Кинжал“, все из них удалось сбить, заявил спикер Киевской ГВА Михаил Шаманов в эфире телеканала „Киев24“. „Должны поблагодарить наши силы противовоздушной обороны за сбивание ракет. Всю информацию о количестве впоследствии предоставят Воздушные силы“, - заявил он. В свою очередь в Telegram-канале КГВА сообщается о падении обломков в Днепровском и Оболонском районах. „В Оболонском районе города обломки рухнули на территорию детской больницы. Повреждений, возгораний и пострадавших нет. Также обломки были зафиксированы в одном из жилых массивов района. Экстренные службы обследовали ситуацию. Возгорание ликвидировано. Информация о пострадавших и травмированных нет“, - указывается далее.
Собянин заявил о сбитом беспилотнике
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о пресечении новой атаки с применением дрона. „Была осуществлена попытка пролета на город одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьезных разрушений нет“, - написал он в Telegram.
Взрыв на северо-западе Москвы
В районе Карамышевской набережной на северо-западе Москвы произошел взрыв, передают агентство „Москва“, РИА „Новости“ и другие СМИ и Telegram-каналы. Со ссылкой на очевидцев сообщается, что взорвался беспилотник. Он летел со стороны Истринского района Подмосковья, пишет Baza. В свою очередь Mash утверждает, что фрагменты упавшего беспилотника обнаружены возле 67-й горбольницы имени Ворохобова, расположенной неподалеку от Карамышевской набережной.
Над Внуково закрыли воздушное пространство
Над московским аэропортом Внуково вновь закрыли воздушное пространство. Такая мера принята из-за угрозы безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщает РИА „Новости“ со ссылкой на представителя авиавластей. Между тем представитель экстренных служб заявил тому же агентству, что закрыто также воздушное пространство над аэропортом Калуги, это связано с угрозой атаки беспилотников.
Подоляк: Взрывы в России будут происходить все чаще
Взрывы и инциденты с „неустановленными беспилотниками“ в России будут происходить все чаще, а их эффективность будет улучшаться, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью „24 каналу“. „Безусловно, хочу сказать, что украинские спецслужбы - и ГУР, и СБУ - имеют достаточно эффективную сеть в России. Могут этой сетью пользоваться“, - указал он. По словам Подоляка, в данный момент проводится разведка и изучаются дальнейшие возможности совершения таких ударов. Одновременно он подчеркнул, что Украина не воюет на территории РФ. „Безусловно, на территории России воюет сама Россия. Она сама себя уничтожит. Это однозначно. Мы лишь можем с вами дополнительно давать консультативные услуги людям, которые говорят о том, как нужно уничтожить Россию россиянами“, - добавил он. 8 августа в Сергиевом Посаде прогремел взрыв на территории оптико-механического завода.
Der Spiegel: Берлин изучает возможную поставку Киеву ракет Taurus
По информации СМИ, Берлин изучает вопрос о возможной поставке Украине крылатых ракет Taurus. Вслед за изданием T-online о соответствующих дискуссиях в правительственной коалиции ФРГ сообщает еженедельник Der Spiegel. Немецкий кабинет министров проверяет возможность поставки ракет из запасов бундесвера в ближайшие месяцы, по данному вопросу идут переговоры министерства обороны Германии и оборонной промышленностью, пишет издание. По данным Der Spiegel, ведомство попросило производителя Taurus интегрировать в дальнобойные крылатые ракеты ограничения, касающиеся возможных целей. С помощью этих технических преобразований канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) стремится исключить возможность украинских атак на российскую территорию, указывается далее. Накануне портал T-online сообщил, что правительство Германии может „вскоре“ объявить о передаче Украине ракет Taurus.При этом журналисты сослались на собеседников во входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии (СДПГ). В настоящее время ФРГ работает над решением вопроса с США - своим основным союзником и главным помощником Украины в отражении российской агрессии, заявили источники.
Источник: DW