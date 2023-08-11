Полиция просит помощи в поисках 67-летнего Урмаса из Раквере

Сегодня около полудня в полицию поступило сообщение о том, что 67-летний мужчина покинул Раквереский дом престарелых и ушел в неизвестном направлении. По словам сотрудников больницы и родственников пропавшего, мужчина с трудом передвигается и делает перерывы при ходьбе. Из-за состояния здоровья мужчина может попасть в беду, если останется один.

Получив сообщение, полиция начала поиски. На данный момент осмотрены территория вокруг дома по уходу, бывшее место жительство Урмаса на улице Рохуая, территория вокруг театрального парка и другие адреса в городе Раквере, где мог находиться мужчина. С его родственниками и друзьями связались, но никто из них не знает, где он может находится. Поиски Урмаса продолжаются.

Урмас высокий, его рост около 182 см. Худощавого телосложения, лысый. Когда он покинул дом по уходу, он был одет в зеленую рубашку, серые спортивные штаны, при себе имел черную сумку.

Полиция просит всех, кто видел Урмаса или знает, куда он может направляться, сообщить об этом Центр тревоги по номеру 112.