Правда ли, что в США поступили в продажу электронные браслеты для детей, бьющие их током?

В минутном ролике показано, как человек берёт с магазинной полки упаковку с неким устройством под названием „Мой первый электронный браслет“ (My First Ankle Monitor). За кадром автор делает обзор прибора: рассказывает о его применении и демонстрирует различные функции. Посты о детском электронном браслете широко разошлись в Рунете. Например, в Telegram-канале „ Пул N3 » (105 000 просмотров на момент написания этого разбора) его иронично назвали „новым словом в педагогике“, в канале „ Коза кричала » (86 000) — „отличным подспорьем для воспитания (и перевоспитания) дети шек“, а в Nina Vatt 🇷🇺 (20 000) считают, что „детям становится в цивилизованном мире с каждым днём всё опаснее“. Аналогичные записи вышли в каналах 4chan (17 000 просмотров, пост удалён), „ Лента дна » (15 000) и „ Нейро (Midjourney) » (13 000). Не менее популярным ролик стал во „ВКонтакте“, где посты о девайсе появились в пабликах „ Топор — хранилище » (1340 лайков при 328 000 просмотров) и Dankest (460, 27 000).

На видео человек за кадром произносит: „Если вы родитель маленького ребёнка и по ночам недостаточно спите, я уверен — это потому, что ваши дети не остаются в своей комнате. До недавнего времени у меня была такая же проблема, пока в Walmart я не нашёл этот электронный браслет на лодыжку. Этот бренд — просто находка! За основу взят метод из учебника по уголовной реабилитации, который применили к детям. Устройство легко пристёгивается к ноге вашего малыша и затем работает 24/7, чтобы дети точно оставались там, где им место. Смотрите, какие тут потрясные функции. Используя приложение, можно указать зону пребывания — это комната, где ваш ребёнок должен оставаться. Это похоже на домашний арест. Также можно установить запретную зону для дополнительной безопасности. Я добавляю в неё весь дом. Теперь каждый раз, когда мой малолетний нарушитель крадётся из своей комнаты, я получаю уведомление на смартфон. С этого момента есть несколько путей решения ситуации: например, накричать на ребёнка из кровати или посулить что-то взамен на возвращение в комнату. Но моё любимое — применить встроенный воспитательный электрошокер. Это своего рода психотерапия — для меня“.