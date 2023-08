Правда ли, что в США поступили в продажу электронные браслеты для детей, бьющие их током?

На первый взгляд может показаться, что в ролике нет ничего необычного: товар действительно находился на полке, где заметны другие игрушки. При этом на упаковке видны различные логотипы (включая сеть супермаркетов Walmart), штрихкод, указание возрастных ограничений и даже надпись о том, где можно скачать приложение. Однако на сайте Walmart отсутствует устройство под названием My First Ankle Monitor, а в Google Play и App Store нет приложения Tike Tracker. Производителя игрушек под названием Little Yikes также не существует, зато есть реальная компания Little Tikes, чей слегка изменённый логотип был использован на коробке детского электронного браслета.