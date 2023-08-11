В Нарве грядет политический переворот? Центристы хотят нового мэра и объединить депутатов в новую процентристскую коалицию

Центристы, как сообщили центристы Андрус Тамм и Тармо Таммисте, полагают, что мэр Нарвы Катри Райк не справляется со своими полномочиями, и считают, что ситуация в городском собрании выглядит, „как игра в стулья, где с каждым раундом убирается один стул, и если стульев больше не хватает, то формируется новый круг, и игра продолжается“.

От имени центристской партии Тамм написал депутатам горсобрания: „Под руководством мэра Нарвы постоянно происходят сокращения в городских учреждениях, мэр Нарвы рекомендует учителям, уволенным из школ, идти работать на заводы. Новых проектов в городе практически не инициировано, основная часть завершенных и достраиваемых объектов, таких как реновация Нарвской ратуши и капитальный ремонт дорог – заслуга прежних городских властей“.

Центристы выпустили обращение к фракциям Нарвского горсобрания „Kesk“, „Narva Heaks“ и „Narva Tulevik“, в котором описали свои намерения. Они предлагают членам горсобрания, входящим в Центристскую партию Нарвского округа, и тем, кто разделяет взгляды партии, вступить во фракцию „Kesk“.

Андрус Тамм отмечает, что это заявление в первую очередь нацелено на Алексея Евграфова, бывшего мэра Нарвы, который был избран в Рийгикогу от Центристской партии на выборах этой весной и который недавно вступил в Центристскую партию Эстонии.

Центристы также предлагают оставить в должности председателя Нарвского горсобрания Татьяну Стольфат, и в сотрудничестве с ней избрать людей на должности заместителей председателя горсобрания, которые способны объединить разные стороны, найти общего кандидата на пост мэра Нарвы.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .