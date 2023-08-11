Правда ли, что в американском университете студентов-должников вербуют на войну в Украине?

Фотография с доской объявлений из американского университета, на которой якобы висел постер с призывом записываться в Интернациональный легион, стала распространяться в соцсетях 1 августа. На этом снимке изображён опустивший голову молодой человек, а текст ниже гласит: „Как оплатить студенческие долги? Присоединяйся к Интернациональному легиону обороны Украины. Международный статус добровольца, медицинская страховка, ежемесячные выплаты“. В самом низу постера — номер телефона. Об этом объявлении написали многие популярные Telegram-каналы, в том числе канал корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного „Поддубный |Z|О|V| edition» (283 000 просмотров на момент написания этого разбора), а также „Что произошло?» (104 000) и „Украина.ру» (89 000). Через два дня, 3 августа, о постах рассказали в программе „Вести» в сюжете об украинских потерях на фронте.

Фон, на котором висит объявление, и правда похож на студенческую доску объявлений. На двух постерах различима эмблема Университета округа Колумбия в Вашингтоне. Но все эти объявления довольно давние и датируются разными периодами. Левый верхний постер появился в Twitter-аккаунте университета в сентябре 2022 года, верхний правый — в феврале 2023-го, нижний левый — в октябре 2022-го, нижний правый — в марте 2023-го. Возможно, это настоящая доска объявлений, но подобную доску может создать любой желающий, распечатав изображения из Twitter. Никаких данных, однозначно свидетельствующих о том, что она висит именно в помещении американского вуза, на фотографии нет.

В самом постере, который якобы зазывает студентов записываться в интернациональный легион, есть явные несоответствия. Во-первых, обращает на себя внимание написание слова „оборона“. На постере оно выглядит как defence, в то время как американская норма — defense.