Полицейские спасли жизнь молодому псу, которого волочили по дороге, привязанным к машине

Информация об этом эпизоде и возможном жестоком обращении с животными была передана в Центр тревоги, и через несколько минут на место прибыл полицейский патруль. К сожалению, к этому моменту водитель уехал вместе с собакой, однако полицейские обнаружили его в соседней деревне, сообщает портал о животных Loomaveeb.

Дорожка кровавых следов во дворе хутора привела к сараю, около которого лежала несчастная собака. Как сообщили хозяева, местный ветеринар приедет около семи часов и осмотрит собаку. Между тем собаке требовалась немедленная помощь! Полицейские погрузили собаку в свой автомобиль и доставили в Ветеринарную клинику скорой помощи в Мустамяэ, а затем передали ее Loomapäästegrupp (Группе спасения животных), которая гарантировала оплату лечения.

Врачи приступили к спасению пострадавшего пса, многие из них никогда не сталкивались в своей работе ни с чем подобным. Кожа пса была стерта до основания так, что были видны кости. Пес потерял много крови, что свидетельствовало о том, что могут быть повреждены кровеносные сосуды.

Пока ничего нельзя сказать, имеются ли у пса переломы костей, так как в первую очередь врачам пришлось стабилизировать его состояние, рентгеновские снимки будут сделаны только после того, когда не будет прямой угрозы для жизни.

Спасенного пса зовут Вунтс, ему 7 месяцев. Чип не установлен, по первоначальным данным, пес не вакцинирован, что дает некое представление о хозяине собаки. 82-летний Рихо, к автомобилю которого был привязан пес, заявил, что якобы не знал об этом. Оказать псу первую помощь семья то ли не догадалась, то ли не смогла.

Лечение и восстановление пса займет много времени и потребует немалых затрат. Вернется ли Вунтс в ту же семью и будет ли Группа по спасению животных возбуждать уголовное дело, выяснится после того, как ее представитель пообщается со всеми сторонами.