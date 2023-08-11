Нарвский музыкант: Песни Цоя – это уже составляющие крови(2)
12 августа в Нарве вспомнят Виктора Цоя песнями на рок-фестивале в арт-клубе Ro-Ro. Впрочем, судя по граффити, Цоя в Нарве не забывают и в течение года.
Фестиваль памяти Виктора Цоя в Нарве имеет многолетнюю историю. Второй год подряд организаторы проводят его на большой сцене рядом с клубом Ro-Ro. Раньше музыканты вспоминали песни кумира на летней площадке клуба.
На вопрос, почему так трепетно каждый год проводится фестиваль, один из главных организаторов, Жека Рогов, отвечает: „Потому что Цой жив и любим до сих пор всеми поколениями, любим мы его и в Нарве“. „И, к сожалению, на определенном этапе мы потеряли в городе наши замечательные нарвские рок- и байк-фесты, тем более, Цой должен жить!“ – добавляет Рогов.
Сергей Белов, участник группы Vavilon, один из главных организаторов фестиваля – большой поклонник группы „Кино“. Его первыми песнями под гитару, на которых он учился играть, были как раз песни Цоя. „В них философия, отношение к окружающему миру и, что очень важно, честность и мудрость, скрывающиеся в кажущейся простоте, – делится Белов. – Песни Цоя слушаю достаточно часто, а фестиваль приносит огромный позитивный заряд, потому что прикоснуться к творчеству Виктора путем исполнения его песен, это как прикоснуться к чему-то сакральному“.
„К сожалению, история умалчивает, был ли Виктор как-то связан напрямую с Нарвой, возможно, и бывал проездом, – говорит музыкант. – Его творчество живет в миллионах сердец. Это духовная связь, и она не имеет границ!“
Песни Цоя открыли двери в мир музыкального творчества и для Евгения Коса, музыканта группы „М.O.R.A.“. „Они дали мне направление, после прослушивания его песен я почувствовал жажду самому писать, – вспоминает Кос. – Песни Виктора и музыка группы „Кино“ помогли мне раскрыть себя. Я не подозревал, что все это есть во мне“.
Сейчас, по словам Евгения, песни Цоя – это уже составляющие крови: настолько близкие и родные, что они постоянно повсюду, какие-то строчки, фразы, образы приходят на память музыканту в зависимости от жизненных ситуаций.
„Это хорошая поэзия, хорошая музыка, очень хороший посыл, – говорит Кос, который обязательно выступит в Нарве 12 августа. – Музыка Виктора позволяет опираться на правильные жизненные ориентиры, это очень важно, особенно сейчас, когда такая большая вседозволенность, и люди становятся ее рабами. Люди думают, что чем пошлее, циничнее, грубее, тем свободнее. Это не так. А песни Виктора имеют сильный воспитательный и созидательный фактор. Золотая середина. Он по-прежнему остается вне времени“.
Для Даниила Корепанова, музыканта группы „Хали-Гали band“, которая тоже выступит на фестивале, песни Цоя ассоциируются с бунтарским духом. „Эти песни были мейнстримом того времени, а сейчас стали классикой русского рока, поэтому отношусь к ним с почтением и уважением, – говорит Корепанов. – Разумеется, времени от времени песни „Кино“ я слышу по радио, или кавер в интернете попадется. Всегда очень интересно послушать, как его песни исполнят молодые музыканты“.
Даниил рад приглашению организаторов фестиваля выступить на такой сцене, которая будет в Нарве 12 августа, говорит, что это большая честь.
„Песни Виктора ворвались в мою жизнь еще в далекой молодости, – рассказывает Лев Жуков, участник еще одной приглашенной на фестиваль группы Vulgari Moribus. – Все сразу разлеталось по кассетным магнитофонам, гитарам, и все это шло во дворы, где играли, как умели, и пели от души“.
Жуков уверен, что Виктор Цой был живой легендой для молодежи того времени, но и сейчас его песни актуальны. „Наше участие в нарвском фестивале – это как возвращение в счастливое беззаботное время, где перемен требовали наши сердца, где „мама, я бездельник“, – говорит Жуков. – И самое главное то, что мы играем для нашей молодежи, которая еще не познакомилась с творчеством Виктора Цоя, хотя, как мне кажется, такой мало“.
12 августа на большой сцене арт-клуба Ro-Ro выступят группы: „Хали-Гали band“ (Нарва), M.O.R.A. (Нарва), PööLoY GLääNZ (Пярну), Vulgari Moribus (Нарва), Vavilon (Нарва). А также группа „Глицин“ и специальный приглашенный гость Олег Предтеченский из группы „Цветы“.
Двери фестиваля откроются с 17:00. Начало рок-концерта в 18:00. Стоимость билета – 15 евро.
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