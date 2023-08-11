Нарвский музыкант: Песни Цоя – это уже составляющие крови

Фестиваль памяти Виктора Цоя в Нарве имеет многолетнюю историю. Второй год подряд организаторы проводят его на большой сцене рядом с клубом Ro-Ro. Раньше музыканты вспоминали песни кумира на летней площадке клуба.

На вопрос, почему так трепетно каждый год проводится фестиваль, один из главных организаторов, Жека Рогов, отвечает: „Потому что Цой жив и любим до сих пор всеми поколениями, любим мы его и в Нарве“. „И, к сожалению, на определенном этапе мы потеряли в городе наши замечательные нарвские рок- и байк-фесты, тем более, Цой должен жить!“ – добавляет Рогов.

Сергей Белов, участник группы Vavilon, один из главных организаторов фестиваля – большой поклонник группы „Кино“. Его первыми песнями под гитару, на которых он учился играть, были как раз песни Цоя. „В них философия, отношение к окружающему миру и, что очень важно, честность и мудрость, скрывающиеся в кажущейся простоте, – делится Белов. – Песни Цоя слушаю достаточно часто, а фестиваль приносит огромный позитивный заряд, потому что прикоснуться к творчеству Виктора путем исполнения его песен, это как прикоснуться к чему-то сакральному“.

„К сожалению, история умалчивает, был ли Виктор как-то связан напрямую с Нарвой, возможно, и бывал проездом, – говорит музыкант. – Его творчество живет в миллионах сердец. Это духовная связь, и она не имеет границ!“

Песни Цоя открыли двери в мир музыкального творчества и для Евгения Коса, музыканта группы „М.O.R.A.“. „Они дали мне направление, после прослушивания его песен я почувствовал жажду самому писать, – вспоминает Кос. – Песни Виктора и музыка группы „Кино“ помогли мне раскрыть себя. Я не подозревал, что все это есть во мне“.

Сейчас, по словам Евгения, песни Цоя – это уже составляющие крови: настолько близкие и родные, что они постоянно повсюду, какие-то строчки, фразы, образы приходят на память музыканту в зависимости от жизненных ситуаций.