„Дело не в языке“. Разговор с женщиной, которая отказывается сдавать экзамен ради сохранения ВНЖ в Латвии(2)
Шесть тысяч граждан России с постоянным ВНЖ Латвии не сделали даже попытки получить статус „постоянного жителя ЕС в Латвии“, который теперь полагается им вместо прежнего статуса. В сентябре они получат письмо с предписанием покинуть Латвию. Кто-то действительно собирается уезжать в Россию, кто-то, возможно, все еще не знает о новых правилах, а кто-то пошел на принцип. Ирина (имя изменено) — из тех, кто принципиально не хочет сдавать экзамен. „Пусть приходят и насильно везут меня к границе“, — говорит она.
„Не знаю, что делать с мамой, наотрез отказывается сдавать экзамен и подавать документы. Я даже в рейс уйти не могу, ее же без меня депортируют“, — жаловался мне знакомый. Мы договорились встретиться с его мамой Ириной в кафе. Я ждала карикатурную тетку с базара, которая будет пересказывать мне все теории заговора на свете и рассказывать, как любит Путина. Пришла подтянутая женщина с очень прямой спиной и ярко-красной помадой на губах. Ей никак не дашь 69 лет.