Станет ли общественный транспорт в Таллинне беспилотным и какая польза от циркулярной биоэкономики?
Одним из важных направлений состоявшегося недавно Ülemiste City Future Forum был Зеленый поворот как в экономике, технологиях, так и в сфере организации общественной жизни. Пожалуй, самой важной темой для Таллинна как Зеленой столицы Европы было создание беспилотных автомобилей и новой комплексной транспортной системы. А также то, как циркулярная биоэкономика повлияет на всю нашу жизнь в будущем.
Автоматизация и более качественное, независимое от человека распространение информации становятся наиболее важны в каждой сфере жизни. Победителями в новой эре станут те, кто сможет как можно быстрее найти способ заставить их работать на себя.
Беспилотные автомобили и новая транспортная система
Транспорт будущего должен быть экологически безопасным, эффективным и ориентированным на потребности. Для этого необходимо в корне изменить логику нынешней работы общественного транспорта в Эстонии. Особенно с учетом того, что в будущем беспилотные микроавтобусы и другие средства микромобильности также станут важными средствами общественного транспорта на наших дорогах. Райво Селль, руководитель исследовательской группы TalТech по автономным транспортным средствам, представил на форуме концепцию и прототип решения о том, как связать различные услуги мобильности, чтобы в городах будущего были гарантированы удобные и эффективные услуги мобильности, основанные на потребностях.
„Созданная нами концепция существует не только на бумаге, поскольку мы уже несколько лет проводим пилотные проекты с самодвижущимися автобусами как в волости Раэ, так и в Таллиннском порту. Их идея заключалась в том, чтобы исследовать, как этот „транспорт последнего километра“ будет работать в ограниченных районах с беспилотными транспортными средствами. На самом деле, по большому счету, решения, прописанные в концепции, уже существуют и функционируют. Теперь задача состоит в том, чтобы связать их воедино в новую систему будущего“, – говорит Селль.
Инновационная транспортная система в широком смысле означает, что все решения, связанные с движением, интегрированы в единую систему.
В широком смысле новая транспортная система означает, что все решения, связанные с движением, объединены в единую систему, где пользователь вводит свои пожелания по передвижению, а система предлагает все варианты прохождения заданного пути. Это автобусы, трамваи, троллейбусы, такси, беспилотные автомобили и т. д. Кроме того, в систему могут быть интегрированы системы покупки билетов, информация о наличии свободных мест и, разумеется, данные о трафике.
„Основой концепции будет собственный эстонский X-tee, который уже сегодня управляет информацией всей страны, но идеально подходит и в качестве центра нашего решения. X-tee также обеспечивает безопасность среды, где происходит обмен информацией. Поскольку мы всего лишь научно-исследовательское учреждение, мяч на стороне местных самоуправлений и государства. Хорошо, что у нас есть работающая модель, уже протестированная, и можно начинать ее реализацию“, – говорит Селль.
Одной из самых инновационных частей всей модели является, так сказать, транспорт по запросу: транспортные средства, которые ходят не по расписанию, а могут быть заказаны по требованию в некоей определенной зоне: например, в больничном городке, в аэропорту и почему бы не в небольшом поселке или деревне. И здесь в дело вступают беспилотные автобусы, некоторые из которых уже разработаны в Эстонии. С одной стороны, мы избавились бы от необходимости обслуживать автомобили и от ограничений по числу рабочих часов, допустимых для человека, с другой стороны, автобусы меньшего размера могли бы ездить по более сложным траекториям. Добавим беспилотных грузчиков, и мы окажемся в мире будущего, известного по фильмам.
Выдвижение циркулярной биоэкономики
Зеленый переход ввел в использование много инновационных концепций. Новый термин циркулярная биоэкономика включает как всем известные сельскохозяйственный и продовольственный сектор, рыболовство и лесное хозяйство, так и новые технологии, продукты и их приложения, использующие много биоресурсов, которые помогают заменить те, что основаны на ископаемых ресурсах. Мы находимся на интересной стадии развития, когда нам предстоит найти новые способы производства как знакомых, так и совершенно новых продуктов и опять обрести давнее – заново научиться сотрудничать с природой таким образом, чтобы это приносило пользу как людям, так и экосистеме.
Все это требует больше знаний, данных и навыков создания из данных новой информации, иными словами, Зеленый переход не может состояться без Цифрового перехода. Недавно созданная рабочая группа доктора наук Антса-Ханнеса Вийра, руководителя отдела сельскохозяйственных исследований Центра знаний о сельской жизни и старшего научного сотрудника Эстонского университета естественных наук, занималась оценкой последствий сельскохозяйственной политики, а также подготовкой различных программ развития. В последние несколько лет основное внимание в этой сфере уделялось Зеленому переходу в сельскохозяйственном и продовольственном секторах, потребностям развития циркулярной биоэкономики и цифровому переходу сельскохозяйственного сектора.
„Зеленый поворот неизбежен, но на данный момент есть много вопросов о том, как он должен выглядеть, что такое Зеленый поворот, какие нужны действия и какова должна быть цель. Сейчас предприятия, работающие в сельском хозяйстве, производстве продуктов питания и лесном хозяйстве, также находятся в процессе согласования этих общих договоренностей или осознания их необходимости. И тут масса тем для обсуждения“, – объясняет Вийра.
Если называть лишь некоторые, то обязательно нужно работать над уменьшением объема вносимых на поля удобрений, а также опрыскивания пестицидами.
Если называть лишь некоторые, то обязательно нужно работать над уменьшением объема вносимых на поля удобрений, а также опрыскивания пестицидами. Сейчас мы находимся в ситуации, когда усваивается только две трети азота, вносимого на поля, остальное попадает в грунтовые воды и в Балтийское море. Вийра говорит, что если бы с сегодняшнего дня в море не попало ни грамма упомянутых веществ, то потребовалось бы 200 лет, прежде чем наш крупнейший водоем очистился бы естественным образом.
„Решения многих проблем – интенсификация производства продуктов питания, модернизация лесного хозяйства и т. д. – опять-таки в цифровизации, что, в свою очередь, означает, что мы более точно измеряем нашу деятельность и таким образом можем принимать более точные решения, а также получаем знания о том, как использовать существующую землю, биомассу и все, с чем имеет дело наша сфера, чтобы еще лучше это использовать. Именно здесь вступает в игру концепция циркулярной биоэкономики замкнутого цикла“, – объясняет Вийра.
Поэтому все, что производит сельское, пищевое и лесное хозяйство – как конечный продукт, так и сырье, – нужно рассматривать более внимательно одновременно. Большинство биосырья можно перерабатывать механически, биологически и химически, и с каждой новой обработкой мы можем создавать новую ценность, добавленную стоимость. Причем сырьем является еще и лед, оставшийся от этой переработки: из побочных продуктов животноводства можно производить метан, а биомассу, которая растет на лугах и которую необходимо косить, использовать в производстве материалов для химической промышленности.
В дополнение к сохранению природы и окружающей среды Зеленый поворот привел бы и к гораздо более полному, продуманному, а также более прибыльному нарративу о производстве. Циркулярная биоэкономика, конечно, пока еще новая идея, но без нее у нас нет долгосрочного будущего.
Всю актуальную информацию о событиях и мероприятиях в рамках программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ можно найти на greentallinn.eu/ru