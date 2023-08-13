Станет ли общественный транспорт в Таллинне беспилотным и какая польза от циркулярной биоэкономики?

Автоматизация и более качественное, независимое от человека распространение информации становятся наиболее важны в каждой сфере жизни. Победителями в новой эре станут те, кто сможет как можно быстрее найти способ заставить их работать на себя.

Беспилотные автомобили и новая транспортная система

Транспорт будущего должен быть экологически безопасным, эффективным и ориентированным на потребности. Для этого необходимо в корне изменить логику нынешней работы общественного транспорта в Эстонии. Особенно с учетом того, что в будущем беспилотные микроавтобусы и другие средства микромобильности также станут важными средствами общественного транспорта на наших дорогах. Райво Селль, руководитель исследовательской группы TalТech по автономным транспортным средствам, представил на форуме концепцию и прототип решения о том, как связать различные услуги мобильности, чтобы в городах будущего были гарантированы удобные и эффективные услуги мобильности, основанные на потребностях.

„Созданная нами концепция существует не только на бумаге, поскольку мы уже несколько лет проводим пилотные проекты с самодвижущимися автобусами как в волости Раэ, так и в Таллиннском порту. Их идея заключалась в том, чтобы исследовать, как этот „транспорт последнего километра“ будет работать в ограниченных районах с беспилотными транспортными средствами. На самом деле, по большому счету, решения, прописанные в концепции, уже существуют и функционируют. Теперь задача состоит в том, чтобы связать их воедино в новую систему будущего“, – говорит Селль.

Инновационная транспортная система в широком смысле означает, что все решения, связанные с движением, интегрированы в единую систему.

В широком смысле новая транспортная система означает, что все решения, связанные с движением, объединены в единую систему, где пользователь вводит свои пожелания по передвижению, а система предлагает все варианты прохождения заданного пути. Это автобусы, трамваи, троллейбусы, такси, беспилотные автомобили и т. д. Кроме того, в систему могут быть интегрированы системы покупки билетов, информация о наличии свободных мест и, разумеется, данные о трафике.