МНЕНИЕ | Беларуси вслед за Украиной предстоит разорвать имперскую петлю

Теперь к этой новой оппозиционной генерации приходит все более четкое понимание: от геополитического выбора белорусам не уйти. А если еще конкретнее — никакая демократическая перспектива стране не светит, если не удастся вырваться из удушающих объятий империи с ее фантомными болями.

И ситуация отнюдь не сводится к тому, что демократический лидер и ее команда так уж хотят понравиться Киеву (хотя да, конечно, пытаются наводить мосты, при этом украинское руководство ведет свою сложную игру ). Суть в том, что белорусская оппозиция 2.0 постепенно, в непростых дискуссиях формирует свои базовые постулаты, свою идеологию. Именно в ее отсутствии старая партийная оппозиция упрекала политических неофитов, вышедших на арену борьбы с режимом Александра Лукашенко три года назад, в то фантасмагорическое лето, полное наивного драйва .

И вот теперь, через три года, с трибуны прошедшей на днях в Варшаве конференции „Новая Беларусь — 2023“ Тихановская открытым текстом заявила: „Наша с вами задача — вырвать Беларусь из российской орбиты. <…> Наша задача — провести деколонизацию Беларуси. Без этого независимость Беларуси будет всегда под угрозой“. По итогам конференции белорусские демократические силы приняли декларацию о том, что видят будущее страны в Евросоюзе.

Если бы Тихановская вышла тогда с лозунгами типа „прочь от империи, даешь Евросоюз и НАТО!“, она отпугнула бы немалую часть протестного электората. Ведь во время избирательной кампании в километровых очередях желавших подписаться за ее выдвижение стояло множество простых обывателей, привыкших к тому, что русские — братья, мы навеки с Москвой и т.п.

Потом Тихановскую еще не раз попрекнут (особенно украинцы) уклончивой позицией по Крыму и словами про „мудрого Путина“. Хотя дело было не только и не столько в политической наивности вчерашней домохозяйки , которая ввязалась в выборы, чтобы вызволить арестованного мужа-блогера. В ее команде были люди и поопытнее. Но они-то как раз и брали в расчет традиционный сантимент массы белорусов к России.

То мирное восстание было обречено

Между тем это факт, подтверждаемый и социологией, и эмпирически: белорусы в массе своей позитивно относятся к России, россиянам. Как известно, тепло к ней относились до 2014 года и многие украинцы. Но когда те попробовали сами решить, как им жить в своем доме, сделать выбор в пользу демократии и европейского пути, то тут же ощутили на себе кремлевскую ярость: это куда же вы собрались, голубчики? Назад, в стойло!

Имперский фактор оказался роковым и в белорусском случае. В 2020-м Лукашенко, когда его кресло покачнули протесты, попросил помощи у Владимира Путина. Тот подтянул к границе с союзником Росгвардию, чтобы в случае чего прийти на подмогу. Правда, Лукашенко, выпестовавший и хорошо оснастивший свои спецназы, в итоге смог задушить то мирное восстание и сам. К слову, поначалу среди белорусских силовиков было некое брожение (уж больно впечатлило море людей на улицах), но отцы-командиры убедили в том, что „за нами Москва“. Лупите, дескать, по головам смело.

Так что в этом смысле протесты 2020 года были обречены. Если бы у Лукашенко не хватило пороху, Путин со своими дуболомами был бы тут как тут.

Момент истины: потерять независимость или оторваться от Москвы

Сейчас же, положа руку на сердце, задача демократических сил Беларуси еще сложнее. И не только потому, что правитель-узурпатор пошел на тоталитаризацию режима, поддерживает градус кошмарных репрессий, сковал общество страхом. Вдобавок ко всему Лукашенко стал соучастником агрессии против Украины, разместил на своей территории российское ядерное оружие и вагнеровцев.