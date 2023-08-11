Что бывает, если дожди заливают канализационные стоки? Сможет ли Таллинн решить проблему интенсивных осадков?

В настоящее время дождевая вода в Таллинне отводится в основном в общую или раздельную канализацию, говорит руководитель отдела окружающей среды и устойчивого развития AS Tallinna Vesi Прийт Каппак. Через общую канализацию сточные и дождевые воды отводятся на очистную станцию, где проходит основательную очистку перед тем, как направляются в море. Через раздельную ливневую канализацию дождевая вода отводится напрямую в водоприемник, обычно без очистки. В систему раздельной канализации входят районы или улицы, где дождевая вода не собирается, а впитывается в грунт в зонах озеленения, используется в качестве воды для полива или направляется в существующие каналы или пруды.

„Если говорить об Эстонии, то, например, ученые Эстонского университета естественных наук недавно проанализировали данные измерений осадков эстонской метеостанции за последние 70 лет. Целью анализа стал обзор расчетов дождей с 1970-х годов, которые составляют основу проектирования систем городской ливневой канализации. Результаты этого анализа показали, что проливные дожди в Эстонии в среднем усиливаются на четыре процента каждое десятилетие. Очень интенсивные дожди в будущем будут идти значительно чаще – ежегодно. Теплая погода будет сильнее влиять на жизнь горожан, особенно летом“, – аналитик бюро зеленого поворота Центра стратегического управления Таллинна Туули Веэрсалу объясняет, как изменения климата дают о себе знать уже сегодня.

Основные климатические риски для столицы изложены в представленном в 2021 году климатическом плане Таллинна. В нем указано, что больших климатических рисков, связанных с угрозой жизни горожан и значительными экономическими потерями, в Таллинне не предвидится. Среди рисков среднего воздействия, обусловленных географическим положением и характером города: уязвимость прибрежных зон к наводнениям и штормам, возникновение островов тепла и вызванные осадками наводнения.

Во время очень интенсивного дождя невозможно отводить всю воду так же быстро, как она льется с неба. Локальные наводнения могут возникать также в тех районах, где очень большая доля твердых покрытий.

„Проблема общей системы канализации во время проливных дождей заключается в том, что очистная станция не может принять всю воду. В этом случае приходится открывать водослив главного насоса Пальяссааре и направлять часть потока прямо в море. Такие действия разрешены экологическим разрешением, если соотношение сточных и дождевых вод не менее 1 : 4. Например, в 2022 году нам ни разу не пришлось открывать водослив, но из-за интенсивных дождей в июле 2023 года мы были вынуждены это сделать“, – объясняет Каппак.

Руководитель отдела окружающей среды Tallinna Vesi констатирует, что для системы раздельной канализации, особенно во время интенсивных дождей, самые большие проблемы сейчас связаны с загрязнениями, который вода приносит с улиц. Кроме того, как для общей, так и для раздельной канализации проблемой является пропускная способность трубопровода. Канализационные трубы имеют ограниченную пропускную способность и при очень интенсивных осадках невозможно отводить всю воду так же быстро, как она льется с неба. Локальные наводнения могут возникать также в районах, где очень велика доля твердых покрытий. „Большой проблемой водоочистной станции является количество мусора, которое с большими потоками воды попадает одновременно с улиц и из канализационной системы на водоочистную станцию. В течение 2023 года мы удалили из сточных вод 355 тонн мусора и 89 тонн песка“, – говорит Каппак.

Позитивный сценарий отвода дождевых вод:

Негативный сценарий отвода дождевых вод:

Анимация: SYKE (Финский институт окружающей среды)

В сотрудничестве с предприятиями и жителями города

Житель города тоже может внести свой вклад: например, на своем участке отдавать предпочтение озеленению, а не твердым покрытиям, собирать стекающую с крыши дождевую воду.