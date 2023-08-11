Что бывает, если дожди заливают канализационные стоки? Сможет ли Таллинн решить проблему интенсивных осадков?
Климатические изменения влекут за собой по всей Эстонии, включая Таллинн, более длительные и жаркие засушливые периоды и все более интенсивные периоды дождей, когда за короткий промежуток времени выпадает значительно больше осадков, чем раньше. Из-за так называемой серой пелены волны тепла и проливные дожди особенно сильно влияют на города. Чтобы справиться с меняющейся ситуацией, в недавно вступившем в силу новом плане развития общего водоснабжения и канализации запланированы большие инвестиции в системы отвода дождевых вод, а также тестируются новые решения пилотного проекта KNOWING.
Проливные дожди в Эстонии в среднем усиливаются на четыре процента каждое десятилетие
Основные климатические риски для столицы изложены в представленном в 2021 году климатическом плане Таллинна. В нем указано, что больших климатических рисков, связанных с угрозой жизни горожан и значительными экономическими потерями, в Таллинне не предвидится. Среди рисков среднего воздействия, обусловленных географическим положением и характером города: уязвимость прибрежных зон к наводнениям и штормам, возникновение островов тепла и вызванные осадками наводнения.
Очень интенсивные дожди в будущем будут идти значительно чаще – ежегодно.
„Если говорить об Эстонии, то, например, ученые Эстонского университета естественных наук недавно проанализировали данные измерений осадков эстонской метеостанции за последние 70 лет. Целью анализа стал обзор расчетов дождей с 1970-х годов, которые составляют основу проектирования систем городской ливневой канализации. Результаты этого анализа показали, что проливные дожди в Эстонии в среднем усиливаются на четыре процента каждое десятилетие. Очень интенсивные дожди в будущем будут идти значительно чаще – ежегодно. Теплая погода будет сильнее влиять на жизнь горожан, особенно летом“, – аналитик бюро зеленого поворота Центра стратегического управления Таллинна Туули Веэрсалу объясняет, как изменения климата дают о себе знать уже сегодня.
Куда сейчас уходит дождевая вода?
В настоящее время дождевая вода в Таллинне отводится в основном в общую или раздельную канализацию, говорит руководитель отдела окружающей среды и устойчивого развития AS Tallinna Vesi Прийт Каппак. Через общую канализацию сточные и дождевые воды отводятся на очистную станцию, где проходит основательную очистку перед тем, как направляются в море. Через раздельную ливневую канализацию дождевая вода отводится напрямую в водоприемник, обычно без очистки. В систему раздельной канализации входят районы или улицы, где дождевая вода не собирается, а впитывается в грунт в зонах озеленения, используется в качестве воды для полива или направляется в существующие каналы или пруды.
Во время очень интенсивного дождя невозможно отводить всю воду так же быстро, как она льется с неба. Локальные наводнения могут возникать также в тех районах, где очень большая доля твердых покрытий.
„Проблема общей системы канализации во время проливных дождей заключается в том, что очистная станция не может принять всю воду. В этом случае приходится открывать водослив главного насоса Пальяссааре и направлять часть потока прямо в море. Такие действия разрешены экологическим разрешением, если соотношение сточных и дождевых вод не менее 1 : 4. Например, в 2022 году нам ни разу не пришлось открывать водослив, но из-за интенсивных дождей в июле 2023 года мы были вынуждены это сделать“, – объясняет Каппак.
Руководитель отдела окружающей среды Tallinna Vesi констатирует, что для системы раздельной канализации, особенно во время интенсивных дождей, самые большие проблемы сейчас связаны с загрязнениями, который вода приносит с улиц. Кроме того, как для общей, так и для раздельной канализации проблемой является пропускная способность трубопровода. Канализационные трубы имеют ограниченную пропускную способность и при очень интенсивных осадках невозможно отводить всю воду так же быстро, как она льется с неба. Локальные наводнения могут возникать также в районах, где очень велика доля твердых покрытий. „Большой проблемой водоочистной станции является количество мусора, которое с большими потоками воды попадает одновременно с улиц и из канализационной системы на водоочистную станцию. В течение 2023 года мы удалили из сточных вод 355 тонн мусора и 89 тонн песка“, – говорит Каппак.
Позитивный сценарий отвода дождевых вод:
Негативный сценарий отвода дождевых вод:
Анимация: SYKE (Финский институт окружающей среды)
В сотрудничестве с предприятиями и жителями города
Житель города тоже может внести свой вклад: например, на своем участке отдавать предпочтение озеленению, а не твердым покрытиям, собирать стекающую с крыши дождевую воду.
Каппак считает, что в городском пространстве нужно создавать больше решений для поглощения и удержания дождевой воды – то есть прудов и биоболот. Кроме того, нужно увеличить долю раздельной канализации, построить пруды для сбора дождевой воды, а также создать полосы зеленых насаждений. Одним из способов является увеличение доли раздельной канализации. И тут житель города тоже может внести свой вклад: например, на своем участке отдавать предпочтение озеленению, а не твердым покрытиям, собирать стекающую с крыши дождевую воду. „То, что нельзя собрать, должно впитываться в почву, и лишь затем направляться в ливневую канализацию“, – руководитель отела окружающей среды призывает нас пересмотреть наши приоритеты.
Руководитель инженерной службы Tallinna Vesi Марти Ваксманн добавляет, что Tallinna Vesi в сотрудничестве с городом Таллинном составляет карту наилучших маршрутов отвода дождевой воды с сооружениями для очистки, поглощения и накопления осадков (пруды, каналы для сбора воды, дождевые грядки).
„Цель в том, чтобы создать контролируемый путь для дождевой воды таким образом, чтобы на своем пути к морю помимо подземного трубопровода она совершенствовала бы городскую среду. Первая такая схема отвода дождевой воды на основе водосбора разрабатывается в центре города, в районе улицы Маакри. На сегодняшний день схема уже запущена – на улицах Пронкси, Йыэ и Кивисилла строится канал для дождевой воды. На следующем этапе – строительство ливневой системы вдоль улицы Лийвалайа до улицы Ластекоду и дальше по Рявала пуйестеэ и в направлении улицы Лаутери. В ближайшее время мы приступим к разработке аналогичной схемы в Пыхья-Таллинне и Кристийне, где уже в следующем году планируем начать строительство“, – рассказывает Марти Ваксманн о ходе работ.
Пилотный проект в Вяйке-Ыйсмяэ
Кроме того, Таллинн участвует в международном проекте KNOWING. „Целью проекта является разработка в тестовой зоне в Вяйке-Ыйсмяэ в Таллинне к 2026 году пакета мер по адаптации к волнам жары, учитывая как прямое влияние волн жары на благополучие и здоровье людей, так и косвенное – потребление электричества, воды и мобильность“, – говорит руководитель проекта KNOWING Центра стратегического планирования Таллинна Май Андерссон.
Целью осуществляемого в Вяйке-Ыйсмяэ международного проекта является разработка мер по адаптации к изменениям климата, касающихся зданий, мобильности, землепользования и озеленения. Результаты, полученные в изучаемых сферах, моделируются с помощью искусственного интеллекта, а также с привлечением затронутых групп жителей.
„Здесь важно отметить, что при выборе стратегий адаптации они не будут противоречить целям смягчения последствий. Например, проще всего было бы установить кондиционер в многоквартирном доме, но он производит дополнительно CO2 и не соответствует цели смягчения последствий изменения климата. Если бы в здании были солнечные панели, то в этом случае установка кондиционера была бы уже более экологичной“, – объясняет Андерссон.
В проекте всего 19 сторон, он финансируется рамочной программой Европейского союза по развитию исследований и инноваций Horisont 2020. Еврокомиссия приняла решение финансировать проект в январе этого года, его стоимость в Таллинне составляет 54 500 евро, которые покрываются за счет внешней поддержки. Со стороны города Таллинна участием в проекте руководит бюро внешних проектов Центра стратегического управления Таллинна. „О результатах пока говорить рано, работа еще в полном разгаре“, – Май Андерссон надеется на значимые результаты к 2026 году.
Всю актуальную информацию о событиях и мероприятиях в рамках программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ можно найти на greentallinn.eu/ru