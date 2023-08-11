Беларусь намерена выйти из соглашения с Украиной о переселенцах и беженцах „в ответ на недружественные действия“

Беларусь уже приняла решение о приостановлении своего участия в данном договоре, но выйти из него страна может „только через закон“, объяснил Савиных.

По его словам, законопроект подготовлен „в ответ на недружественные действия, предпринятые Украиной в отношении Беларуси, выразившиеся в закрытии этой страной Государственной границы с Беларусью, а также в выходе Украины в одностороннем порядке из ряда межведомственных и межгосударственных договоров“.

Депутат считает, что принятие законопроекта „не окажет негативного воздействия на переезд и интеграцию переселенцев из Украины, а также не ухудшит правовое положение граждан Украины, имеющих вид на жительство или обращающихся за получением белорусского гражданства“, так как все эти вопросы урегулированы национальным законодательством.

В беседе с российским информационным агентством Sputnik Беларусь Савиных заявил, что в последнее время в страну увеличился поток украинских беженцев, которые выехали в страны Запада и прожили там определенное время.

— Только за июль 2023 года в Беларусь было зарегистрировано около 7 тысяч таких въездов, — сказал Савиных. — Мы отмечаем, что те украинцы, которые уже уехали в страны ЕС и прожили более года, тем не менее в итоге приезжают в Беларусь и говорят: мы хотим получить белорусский вид на жительство. Потому что в долгосрочной перспективе они видят свою жизнь и будущее своих детей здесь, а не в странах Запада.



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