Уехавший в ЕС айтишник создал шуточный интернет-сервис для россиян, желающих донести друг на друга. Но стучать стали по-настоящему(9)
Пародийный интернет-сервис „Мой донос“ для россиян, желающих настучать друг на друга, оказался очень популярным и востребованным — само приложение скачали уже больше 10 тысяч раз, а количество доносов перевалило за 5 тысяч.
Изначально IT- специалист Владимир (настоящее имя разработчик решил не раскрывать из соображений безопасности) создавал приложение ради шутки, но быстро оказалось, что доносы к нему стали приходить не только выдуманные, но и абсолютно реальные. По словам создателя сервиса, количество реальных жалоб всегда увеличивается, когда появляется инфоповод в СМИ — покушение, атака беспилотников или мятеж. „Люди гуглят, где можно пожаловаться, по ключевым словам видят мое приложение и, не разбираясь, пишут туда“, — рассказал разработчик. Владимир надеется, что таким образом поможет людям, на которых пишут донос, — возможно, он не превратится в реальный.
Впервые приложение Владимир создал еще в 2018 году, а спустя несколько месяцев удалил — популярностью оно тогда не пользовалось. В 2019 году юмористическое издание ИА „Панорама“ выпустило новость про приложение „Мой донос“. „Периодически эта новость мелькала в СМИ, и я решил снова сделать приложение, уже по описанию в новости“, — говорит Владимир.
Приложение повторно было размещено 15 января 2023 года в Google Play. Спустя почти полгода после запуска приложения база обращений стала впечатляющей — было написано более 5000 доносов. По утверждению разработчика, тысяча из них — не шутка.
Сейчас у приложения 10 тысяч скачиваний и 820 отзывов. Средняя оценка — 3,9 звезд. Разработчики указывают, что приложение не требует регистрации и имеет удобную форму для заполнения.
В описании приложения указано, что „Мой Донос“ — это „мобильное приложение, которое помогает гражданам делать не анонимные или анонимные доносы о нарушениях и незаконных действиях. Приложение предоставляет гражданам возможность отправлять текстовое описание нарушения. Администраторы могут рассматривать доносы и принимать соответствующие меры. Это приложение облегчает жизнь граждан и помогает в создании безопасной и чистой общественной среды. Оно позволяет людям действовать и изменять свое окружение без страха последствий. Обратите внимание, что „Мой Донос“ не связано с государственными учреждениями“.
Вот несколько ярких цитат, которые удалось получить журналистам „Можем объяснить“.
„Кричал своему сыну, что этот старый п**** (скорее всего, он имел в виду президента России) нас в Гаагу затянет“.
„Почему эти ублюдки ходят по нашей земле, отправляйте их на СВО!“
„Прошу отправить Алексея на службу в СВО. Были попытки прислать две повестки, и он их игнорировал. Рекомендую прислать ему электронную повестку через Госуслуги. Этот человек имеет боевой опыт в Чечне“.
„Такой молодой, а уже против политики Путина, призывает всех русских сложить оружие в Украине и идти в плен! Куда вы смотрите?“
Люди с удовольствием оставляют отзывы под описанием самого приложения.
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