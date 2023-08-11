Уехавший в ЕС айтишник создал шуточный интернет-сервис для россиян, желающих донести друг на друга. Но стучать стали по-настоящему

Изначально IT- специалист Владимир (настоящее имя разработчик решил не раскрывать из соображений безопасности) создавал приложение ради шутки, но быстро оказалось, что доносы к нему стали приходить не только выдуманные, но и абсолютно реальные. По словам создателя сервиса, количество реальных жалоб всегда увеличивается, когда появляется инфоповод в СМИ — покушение, атака беспилотников или мятеж. „Люди гуглят, где можно пожаловаться, по ключевым словам видят мое приложение и, не разбираясь, пишут туда“, — рассказал разработчик. Владимир надеется, что таким образом поможет людям, на которых пишут донос, — возможно, он не превратится в реальный.

Впервые приложение Владимир создал еще в 2018 году, а спустя несколько месяцев удалил — популярностью оно тогда не пользовалось. В 2019 году юмористическое издание ИА „Панорама“ выпустило новость про приложение „Мой донос“. „Периодически эта новость мелькала в СМИ, и я решил снова сделать приложение, уже по описанию в новости“, — говорит Владимир.

Приложение повторно было размещено 15 января 2023 года в Google Play. Спустя почти полгода после запуска приложения база обращений стала впечатляющей — было написано более 5000 доносов. По утверждению разработчика, тысяча из них — не шутка.

Сейчас у приложения 10 тысяч скачиваний и 820 отзывов. Средняя оценка — 3,9 звезд. Разработчики указывают, что приложение не требует регистрации и имеет удобную форму для заполнения.