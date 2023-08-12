DELFI В УКРАИНЕ | Украинский актер рисковал жизнью во время ночных вылазок за свежим хлебом

В нападение не верил

Геннадий Попенко - выдающийся украинский актер театра и кино, а также известный шоумен и телеведущий. Он долгое время работал на популярных украинских телеканалах.

Сегодня Геннадий Попенко не только служит в Вооруженных Силах Украины, защищая свою родину, но и активно участвует в съемках военных фильмов в перерывах между службой.

Он признается, что до конца не верил в то, что начнется война. В прошлом году вместе с супругой и старшей дочерью, которой тогда было 10 лет, они планировали провести отпуск в Диснейленде. Супруги заказали билеты и забронировали отель.

„Младшую, 2-летнюю на тот момент, решили не брать. Решили, что эта поездка будет для старшей, чтобы у нее остались впечатления“, - поясняет актер.

Однако реальность оказалась совсем иной. „Началась война, и она перечеркнула все наши планы“, - рассказывает Попенко.

24 февраля 2022 года, находясь в Киеве вместе с семьей - двумя дочерями и женой, Геннадий Попенко стал свидетелем начала ужасающих событий. „Рано утром мы услышали эти ужасные звуки, - вспоминает он. - Сразу стало ясно, что детей нужно вести подальше. Мы оперативно собрались и двинулись на запад, избегая главных дорог, а затем на север, в село Иванков. Там у нас родственники - теща и тесть. Кстати, еще забрали племянницу двоюродной сестры“, - рассказывает актер.

Остались в Иванкове

Теща и тесть отказались уезжать из дома, ссылаясь на то, что здесь имущество, а также собаки и коты. „Пока ссорились, пока уговаривали, поняли, что никто никуда не едет, и начали там обустраивать убежище. Из погреба вынесли банки, этажерки, чтобы было где спрятаться во время серьезного обстрела“, - рассказывает Попенко.

В первую неделю в селе еще работала связь, люди из ближайших к Чернобылю соседних населенных пунктов создали в телеграме чат. Изначально люди информировали о происходящем.

„Люди рассказывали, что по окружной дороге уже движутся танки, которые буквально расплющивают гражданские машины. Стреляли крупным калибром, дома вдоль окружной были изрешечены“, - продолжает украинский актер.