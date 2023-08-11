Конфискация имущества в пользу Украины: министры юстиции Латвии и Эстонии договорились о сотрудничестве(14)
Министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере и министр юстиции Эстонии Калле Лаанет договорились сотрудничать в вопросах конфискации имущества в поддержку Украины. Об этом сообщает латвийский портал Delfi со ссылкой на агентство LETA.
Встреча министров прошла в Риге в четверг, 10 августа. Главной темой в повестке дня стало обсуждение совместных действий в поддержку Украины в сфере юстиции, а также развитие трансграничного сотрудничества в исполнении судебных решений, делах о взыскании алиментов, а также в вопросах образования кадров судебной системы.
Либиня-Эгнере отметила, что Латвия и Эстония имеют схожие цели развития сферы правосудия и возможности обмена опытом для формирования общей стратегии действий на уровне Европейского союза.
„При оказании помощи Украине особенно важно использовать как существующие правовые средства, так и разрабатывать новые, в том числе — решения о конфискации имущества в пользу Украины“, — указала глава Минюста Латвии.
Более подробно о договоренности с коллегой из Эстонии Либиня-Эгнере не рассказала.
Уже сообщалось, что в феврале этого года в окончательном чтении латвийский Сейм принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые предусматривают возможность безвозмездной передачи транспортных средств, принадлежащих государству, в собственность правительства Украины для поддержки украинского общества. На нужды Украины также передаются автомобили, конфискованные у нетрезвых водителей.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.