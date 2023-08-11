ЧП и криминал
11.08.2023, 10:20

В Таллинне молодой водитель сбил на пешеходном переходе 84-летнюю женщину

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Департамент полиции и погранохраны сообщает о случившейся вечером в четверг аварии.

В 19:29 в Таллинне на улице Уус-Садама, 23 произошло дорожно-транспортное происшествие: 23-летний мужчина на автомобиле Toyota Auris совершил наезд на переходившую дорогу 84-летнюю женщину.

Пострадавшую доставили в больницу.

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