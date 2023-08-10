Военный дневник
10.08.2023, 22:07

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (533-й день) | Польша разместит на границе с Беларусью десять тысяч военных

 
ФОТО: Sachelle Babbar | Scanpix

Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.

  • Сооснователь „Яндекса“ Аркадий Волож выступил с заявлением, в котором впервые с февраля 2022 года высказался против российского вторжения в Украину.

  • В результате обстрела Брянской области украинскими военными погибли два человека, двое получили ранения, сообщил губернатор региона.

  • Польша разместит на границе с Беларусью десять тысяч военных.

  • Российские военные обстреляли Запорожье. По данным местных властей, погиб один человек, девять ранены.

  • Суд удовлетворил иск Минкульта Украины к УПЦ обо „устранении препятствий в пользовании имуществом“ Киево-Печерской лавры. Теперь монахов могут выселить с территории.

  • Генпрокуратура РФ объявила „нежелательной“ организацией Conflict Intelligence Team.

  • Минобороны РФ отчиталось, что отразило атаку 11 беспилотников в аннексированном Севастополе.

  • Собянин сообщил, что на подлете к Москве сбиты два беспилотника. Внуково и Домодедово вводили ограничения на прием и вылет самолетов.

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