ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (533-й день) | Польша разместит на границе с Беларусью десять тысяч военных
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Сооснователь „Яндекса“ Аркадий Волож выступил с заявлением, в котором впервые с февраля 2022 года высказался против российского вторжения в Украину.
В результате обстрела Брянской области украинскими военными погибли два человека, двое получили ранения, сообщил губернатор региона.
Польша разместит на границе с Беларусью десять тысяч военных.
Российские военные обстреляли Запорожье. По данным местных властей, погиб один человек, девять ранены.
Суд удовлетворил иск Минкульта Украины к УПЦ обо „устранении препятствий в пользовании имуществом“ Киево-Печерской лавры. Теперь монахов могут выселить с территории.
Генпрокуратура РФ объявила „нежелательной“ организацией Conflict Intelligence Team.
Минобороны РФ отчиталось, что отразило атаку 11 беспилотников в аннексированном Севастополе.
Собянин сообщил, что на подлете к Москве сбиты два беспилотника. Внуково и Домодедово вводили ограничения на прием и вылет самолетов.