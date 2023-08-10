ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (533-й день) | Польша разместит на границе с Беларусью десять тысяч военных

Сооснователь „Яндекса“ Аркадий Волож выступил с заявлением, в котором впервые с февраля 2022 года высказался против российского вторжения в Украину.

В результате обстрела Брянской области украинскими военными погибли два человека, двое получили ранения, сообщил губернатор региона.

Польша разместит на границе с Беларусью десять тысяч военных.

Российские военные обстреляли Запорожье. По данным местных властей, погиб один человек, девять ранены.

Суд удовлетворил иск Минкульта Украины к УПЦ обо „устранении препятствий в пользовании имуществом“ Киево-Печерской лавры. Теперь монахов могут выселить с территории.

Генпрокуратура РФ объявила „нежелательной“ организацией Conflict Intelligence Team.

Минобороны РФ отчиталось, что отразило атаку 11 беспилотников в аннексированном Севастополе.