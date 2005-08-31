Уроженец Кохтла-Ярве стал чемпионом Европы в тройном прыжке

Морозов, завоевавший в прошлом году бронзовую медаль чемпионата мира до 20 лет, улучшил свой личный рекорд в первой попытке, прыгнув на 16,20 метра. Во второй попытке Морозов совершил еще более дальний прыжок и продолжил лидировать с результатом 16,45 метра. В следующих четырех попытках никто не смог прыгнуть дальше Морозова, и он завоевал золотую медаль ЧЕ.

Победный результат также стал лучшим результатом в сезоне этого года в европейской возрастной группе до 20 лет, подняв Морозова на седьмое место в эстонском рейтинге.

Болгарин Божидар Сарабоюков завоевал серебряную медаль с результатом 16,25, а его соотечественник Лачезар Валчев (16,16) завоевал бронзу.

Для сборной Эстонии золото Морозова стало второй медалью на чемпионате Европы до 20 лет в этом году. В среду прыгунья в высоту Элизабет Пихела завоевала серебряную медаль.

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