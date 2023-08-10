Стартовал первый туристический полет в космос Virgin Galactic, на борту первый в истории космоса дуэт матери и дочери и первый олимпиец

Первые космические пассажиры - это 80-летний британец, участник Олимпийских игр в Мюнхене 1972 года Джон Гудвин, и мать и дочь из Антигуа Ана Майерс и Кейша Шахафф.

Это – первое путешествие такого рода, в которое отправляются туристы, а не ученые. В июне по такому же маршруту на границу космоса слетала группа итальянских исследователей. Тогда полет бы профинансирован итальянскими военно-воздушными силами.

Ракета будет доставлена на первом этапе своего пути на борту самолета-носителя, названного „Ева“.

Затем она должна будет уже самостоятельно подняться на высоту в 85 км, которое, по американским определениям, уже считается „космосом“. В это время находящиеся на борту пассажиры должны будут ненадолго ощутить невесомость. Это – самая высокая точка полета, который продлится около 90 минут.

Затем второй по счету, но первый для туристов коммерческий рейс Virgin Galactic вернется на свою базу, коммерческий космопорт „Америка“.

В этом полете многое является „первым“ в истории космических путешествий:

Джон Гудвин – первый из примерно 800 человек, купивших место в ракетоплане, первый человек с синдромом Паркинсона и первый олимпиец в космосе.

А Майерс и Шахафф – первый дуэт матери и дочери.

Сьюзи Имбер, профессор космической физики в Лестерском университете и бывший ученый-исследователь НАСА, сказала Би-би-си, что эта „долгожданная“ миссия знаменует начало новой эры.

„Virgin Galactic работает над этим проектом уже много-много лет, — сказала она. — Они разработали свои собственные технологии, они разработали свой собственный механизм запуска, поэтому все оборудование прошло на редкость жесткую серию испытаний. Все очень взволнованы, потому что это, наконец-то начинается“.