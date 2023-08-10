На Гавайских островах бушуют лесные пожары. 36 человек погибли

Пожары вызваны сильнейшей жарой и засухой, а быстрому распространению огня способствует сильный ветер от урагана „Дора“, который бушует над Тихим океаном в сотнях километров к югу от островов.

Жаркая погода, вызванная климатическими изменениями на планете в сочетании с другими факторами, установилась этим летом во многих американских штатах, а также в Европе и Азии.

Лесные пожары на Гавайях, как правило, не такие масштабные, как в Калифорнии и других штатах на материковой части США, но сейчас местные жители говорят, что ничего подобного еще не видели.

„Я не хочу драматизировать ситуацию, но, по-моему, ничего подобного на Мауи еще не случалось, – сказала AFP руководительница местной школы серфинга. – Необычно, что пожары охватили так много районов, они по всему острову“.

Большая часть разрушений пришлась на город Лахайна. Он почти полностью уничтожен огнем, от многих зданий остались лишь руины.

„Мы едва успели [бежать]“, – рассказал агентству Associated Press житель Лахайны Кеаумоку Капу.

Во вторник около 16 часов его жена настояла, чтобы они уехали из города.

После этого, по его словам, „все пошло кувырком“ – ветер стремительно усилился.

Дым и пламя уже были видны в двух кварталах от их дома, когда Капу с женой погрузились в машину и поехали. „Когда мы обернулись, наше здание уже горело. Все произошло очень быстро“, – сказал он AP.

Они поехали в Маалеа на южном побережье острова, где провели ночь в машине.

Спасаясь от стихии, люди в панике бегут к океану. Служба береговой охраны США сообщила, что выловила из воды 12 местных жителей, которые бросились в океан, спасаясь от пожаров.

Из-за пожаров тысячи людей остались без электричества и телефонной связи. По информации властей, около 4 тысяч человек пытаются покинуть остров, который в обычное время очень популярен среди туристов.

В четверг утром власти начали массовую эвакуацию туристов из западной части Мауи в аэропорт Кахулуи.

Авиакомпания Southwest Airlines заявила, что увеличит количество рейсов на Гавайи.