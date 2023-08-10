Сооснователь „Яндекса“ выступил против войны в Украине
Сооснователь „Яндекса“ Аркадий Волож выступил с заявлением, в котором впервые с февраля 2022 года высказал свою позицию о российском вторжении в Украину. Заявление передали в редакцию „Медузы“ представители бизнесмена, пишет „Медуза“.
„Я категорически против варварского вторжения России в Украину, где у меня, как и у многих, есть друзья и родственники. Я в ужасе от того, что каждый день в дома украинцев летят бомбы. Несмотря на то, что с 2014 года я не живу в России, я понимаю, что и на мне есть доля ответственности за действия страны“, — заявил Волож.
Бизнесмен сообщил, что после начала войны сосредоточился на поддержке талантливых российских инженеров, которые решили покинуть Россию и теперь могут начать новую жизнь за рубежом.
„Было много причин, по которым мне приходилось молчать. Можно спорить о своевременности моего заявления, но не о его сути. Я против войны“, — добавил Волож.
В июне 2022 года Аркадий Волож попал под европейские санкции из-за российского вторжения в Украину. Вскоре после этого он покинул совет директоров и пост генерального директора группы компаний „Яндекса“, а также руководящие должности в международных дочерних структурах группы.
В начале недели СМИ обратили внимание на то, что Волож фактически вычеркнул Россию из биографии на своем сайте. В краткой справке о Воложе говорится, что он „родившийся в Казахстане израильский технологический предприниматель“. Россия, в которой Волож долгое время жил и вел бизнес, упоминается в его биографии лишь в контексте компании CompTek, а „Яндекс“ обозначен как „одна из крупнейших интернет-компаний в Европе“.