Для Неймара готово предложение на 200 миллионов евро: трансфер бразильца очень близок
Саудовский „Аль-Хилаль“ подготовил предложение в размере 200 миллионов евро - именно такой личный контракт получит Неймар в случае перехода. Неймар еще не принял окончательного решения, но близок к тому, чтобы отправиться в Саудовскую Аравию, сообщает Relevo.
Ранее в августе „Аль-Хилаль“ сделал аналогичное предложение партнеру Нея по команде Килиану Мбаппе, но оно было сразу же отклонено, поскольку француз настаивал на том, чтобы остаться в Европе.
Неймару 31 год, и это может стать самым большим контрактом в его жизни. Однако источники сообщают, что „ПСЖ“ отпустит его только в том случае, если он потребует трансфера, пишет Sports.ru.
„Барселона“ также связывалась с бразильцем этим летом, но в случае трансфера ему придется пойти на серьезное сокращение зарплаты. Кроме того, похоже, что главный тренер Хави не в восторге от потенциального камбэка бразильца в Каталонию.
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