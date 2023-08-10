10.08.2023, 12:35
Женщина захотела купить через Facebook щенка, но осталась без денег
ФОТО: | PantherMedia / Michiko Ishida
Пытаясь купить щенка по объявлению, жительница Пярнуского уезда лишилась крупной суммы.
9 августа в полицию поступило сообщение: жительница Пярнумаа нашла в социальной сети Facebook объявление о продаже щенка той-пуделя и заплатила продавцу за него 2 100 евро. Собаку она так и не получила, деньги вернуть тоже не вышло. Продавец на связь больше не выходит.
Полиция возбудило уголовное дело по статье „мошенничество“.
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