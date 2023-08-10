Женщина захотела купить через Facebook щенка, но осталась без денег

9 августа в полицию поступило сообщение: жительница Пярнумаа нашла в социальной сети Facebook объявление о продаже щенка той-пуделя и заплатила продавцу за него 2 100 евро. Собаку она так и не получила, деньги вернуть тоже не вышло. Продавец на связь больше не выходит.