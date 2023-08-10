СЕГОДНЯ | Отборочный раунд ЛК: „Флора“ сыграет с чемпионом Румынии

Обе команды начали евросезон с первого отборочного раунде Лиги чемпионов, где „Флора“ по сумме двух встреч (0:4) уступила польскому клубу „Ракув“, а „Фарул“ потерпел поражение от молдавского клуба „Шериф“ (1:3).

В то время как „Флора“ благодаря жеребьёвке прошла сразу в третий отборочный раунд Лиги конференций, „Фарул“ играл во втором отборочном раунде ЛК, где по сумме двух встреч одолел чемпиона Армении „Урарту“ (6:4).

„Фарул“ во многом полагается на местных игроков, но есть и легионеры на второстепенных ролях. Одним из самых интересных игроков является 28-летний нападающий Ривалдиньо. Он сын легенды бразильского футбола Ривалдо.

„Они любят комбинационный футбол, играют свободно и подчеркивают свои технические навыки. Определенно, это совсем другая ситуация, чем та, с которой мы привыкли сталкиваться в Эстонии, например, по сравнению с „Курессааре“. В Европе игра проходит в более быстром темпе, а игроки более техничны, нам нужно к этому быстро адаптироваться“, — сказал главный тренер „Флоры“ Юрген Хенн.

Капитан „Флоры“ Константин Васильев добавил: „Их технические качества и индивидуальные качества находятся на очень высоком уровне, особенно в атакующей фазе. Мы должны быть очень сосредоточены и давать им как можно меньше свободного пространства. Довольно сильный состав, как и у большинства европейских команд. Чемпионы Румынии не мальчики для битья“.

„Флора“ отправилась в Румынию в составе из 23 человек, в который вошли, в частности, 19-летний вратарь Каур Кивила, присоединившийся к клубу летом, и 17-летний нападающий Тристан Пайо, перешедший летом во „Флору“ из футбольного клуба „Табасалу“. Центральный защитник Хенрик Пюрг, который в этом году часто получает травмы, также находится в расположении главного тренера Юргена Хенна. Таллиннской команде в сегодняшнем матче не смогут помочь травмированные полузащитник Владислав Крейда и нападающий Марк Андерс Лепик.