На странице 397 — которая предваряет события 2014 года — говорится о том, что „США и НАТО постепенно стали готовить Украину на роль главного тарана против России, „лепили из неё „анти-Россию“, подконтрольную Западу“. Обратите внимание — это всё цитаты из учебника. Следующая страница рассказывает о „госперевороте в Украине 2014 года“. Кто автор этого нарратива — думаю, вы прекрасно знаете.

На 395 странице — ещё „шедевральный“ фрагмент о том, как в Европе якобы „переписывали историю“. „В Праге снесён памятник маршалу Коневу. Именно Конев в своё время отдал приказ не обстреливать при штурме Прагу из тяжёлой артиллерии. <...> И так нынешние пражские власти выразили свою „благодарность“. То есть, по мнению Мединского, пражские власти должны быть именно благодарны Коневу за то, что город не разнесли в труху.

Дальше на 402 странице рассказывается, что „противостояние России и Запада обострилось в начале 2020-х годов, когда к власти в США пришла команда Джо Байдена, а также — „сменилось руководство режима и в Киеве“. То есть авторы учебника игнорируют факт, например, что Зеленский стал президентом Украины на полтора года раньше, чем Байден — президентом США. Но это, наверное, одно из самых безобидных искажений фактов в этом учебнике. Потому что дальше — в нём рассказывается „о том, как на украинской территории советники НАТО натаскивали Киев к наступлению на Донбассе“, и как „на Украине были организованы биолаборатории США“.