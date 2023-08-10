МНЕНИЕ | Как российская история стала пропагандой
Так вышло, что я сегодня внимательно читал новый российский учебник истории для 11-классников, который в понедельник презентовал Мединский. И это, конечно, просто повторение шоу Скабеевой. Я для вас выписал немного цитат, пишет журналист Алексей Александров.
На странице 397 — которая предваряет события 2014 года — говорится о том, что „США и НАТО постепенно стали готовить Украину на роль главного тарана против России, „лепили из неё „анти-Россию“, подконтрольную Западу“. Обратите внимание — это всё цитаты из учебника. Следующая страница рассказывает о „госперевороте в Украине 2014 года“. Кто автор этого нарратива — думаю, вы прекрасно знаете.
На 395 странице — ещё „шедевральный“ фрагмент о том, как в Европе якобы „переписывали историю“. „В Праге снесён памятник маршалу Коневу. Именно Конев в своё время отдал приказ не обстреливать при штурме Прагу из тяжёлой артиллерии. <...> И так нынешние пражские власти выразили свою „благодарность“. То есть, по мнению Мединского, пражские власти должны быть именно благодарны Коневу за то, что город не разнесли в труху.
Дальше на 402 странице рассказывается, что „противостояние России и Запада обострилось в начале 2020-х годов, когда к власти в США пришла команда Джо Байдена, а также — „сменилось руководство режима и в Киеве“. То есть авторы учебника игнорируют факт, например, что Зеленский стал президентом Украины на полтора года раньше, чем Байден — президентом США. Но это, наверное, одно из самых безобидных искажений фактов в этом учебнике. Потому что дальше — в нём рассказывается „о том, как на украинской территории советники НАТО натаскивали Киев к наступлению на Донбассе“, и как „на Украине были организованы биолаборатории США“.
Дальше — страница 403. О том, почему Путин начал „специальную военную операцию“. Там рассказывается — я цитирую — о том, „как Запад завалил украинский режим деньгами и оружием, а против России были введены беспрецедентные санкции“, которые — важно понимать — пишут авторы учебника — „абсолютно незаконны“. А потом произошло и вовсе — „невиданное и немыслимое — Западом были похищены активы Российского государства в иностранных банках“. „США — полны решимости воевать „до последнего украинца“. Как говорят американцы: „Ничего личного. Только бизнес“. Я ещё раз подчеркну — это всё цитаты.
На 408 странице при этом рассказывается, как „СВО — сплотила российское общество“, на 404-й — „как Россия выдержала удар санкций, а наши предприниматели оказались эффективны и по-настоящему предприимчивы“. И на 406 странице из всего этого делается вывод: „Такие уникальные времена случаются в истории нечасто. После ухода иностранных компаний многие рынки перед вами открыты, открыты фантастические возможности для карьеры в бизнесе и собственных стартапов. Не упустите свой шанс. Сегодня Россия — воистину страна возможностей“.
Вот уж воистину! Надеюсь, в российских школах всё-таки останутся учителя, которые как-то смогут — по этому учебнику не учить.
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