„Поддержки — ноль, готовность там же“? Как латвийских школьников готовят к полному переходу на госязык за 1,5 млн евро

Delfi.lv поговорил с родителями, и оказалось, что большинство из них имеет туманное представление о помощи. Чакша тоже признала, что ряд школ Риги, Резекне и Даугавпилса к переходу не готовы. Delfi попытался разобраться, что происходит.

„Сын пойдет в 4-ый класс. На последнем собрании классная сказала, что понятия не имеет, что нас всех ждет в наступающем учебном году. Все лето тишина… Готовлюсь переводить на дистанционное или домашнее обучение“.