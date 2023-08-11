За рубежом
11.08.2023, 08:40

„Поддержки — ноль, готовность там же“? Как латвийских школьников готовят к полному переходу на госязык за 1,5 млн евро

 (2)
Кристина Худенко
ФОТО: Tehisaru Midjourney.com, Ester Vaitmaa | Delfi Meedia

В новом учебном году 1-е, 4-е и 7-е классы школ нацменьшинств в Латвии должны полностью перейти на латышский язык обучения. Весной министр образования Латвии Анда Чакша обещала всестороннюю поддержку, в том числе летние адаптационные лагеря. Всего на переход 4200 школьников выделено 1,5 миллиона евро.

Delfi.lv поговорил с родителями, и оказалось, что большинство из них имеет туманное представление о помощи. Чакша тоже признала, что ряд школ Риги, Резекне и Даугавпилса к переходу не готовы. Delfi попытался разобраться, что происходит.

„Сын пойдет в 4-ый класс. На последнем собрании классная сказала, что понятия не имеет, что нас всех ждет в наступающем учебном году. Все лето тишина… Готовлюсь переводить на дистанционное или домашнее обучение“.

Оставить комментарий Читать комментарии (2)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии