ЧП и криминал
10.08.2023, 09:42

Пропавший в Таллинне 84-летний мужчина найден

 
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

В четверг утром полиция просили помощи в поисках пропавшего в Таллинне 84-летнего Леонида. Отмечалось, что в связи с состоянием здоровья мужчине может угрожать опасность.

Сообщалось, что Леонид ушел из своего дома в Ласнамяэ около 5 часов утра вчера в неизвестном направлении и не вернулся. Его мобильный телефон был выключен.

Полиция просит всех, кто видел Леонида, позвонить по телефону 112.

Около полудня поступило сообщение, что мужчина найден и с ним все в порядке.

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