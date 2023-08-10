10.08.2023, 09:42
Пропавший в Таллинне 84-летний мужчина найден
ФОТО: | Delfi Meedia
В четверг утром полиция просили помощи в поисках пропавшего в Таллинне 84-летнего Леонида. Отмечалось, что в связи с состоянием здоровья мужчине может угрожать опасность.
Сообщалось, что Леонид ушел из своего дома в Ласнамяэ около 5 часов утра вчера в неизвестном направлении и не вернулся. Его мобильный телефон был выключен.
Полиция просит всех, кто видел Леонида, позвонить по телефону 112.
Около полудня поступило сообщение, что мужчина найден и с ним все в порядке.
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