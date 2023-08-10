Сотрудник российской дипмиссии напал на активиста перед Генконсульством в Финляндии. Полиция начала расследование

Активист Петр Трофимов регулярно проводит одиночные акции протеста перед Генеральным консульством России в Турку.

В субботу, 5 августа, он вышел с пикетом в поддержку своего знакомого Дмитрия Скурихина, которого в России приговорили к 1,5 годам колонии общего режима за слова „Прости, Украина“.

Трофимов попросил проходящего мимо финна сфотографировать его вместе с плакатом, после чего из консультва выбежал мужчина, вырвал из рук протестующего плакат и попытался его ударить.

„Работник консульства РФ выскочил из калитки и используя нецензурные выражения угрожал мне и моим родственникам физической расправой. Он выхватил плакат и разорвал его. Я же, увернувшись от ударов, остался с обрывками плаката в руках, а работник скрылся за забором“, – рассказал активист Новостям Yle.

Он подозревает, что в дипмиссии проходил прощальный корпоратив. Консульство прекратит свою работу через пару месяцев. На заднем дворе консульства проходил пикник с мангалом, возможно именно употребление алкоголя и сыграло с нападавшим злую шутку.

Трофимов рассказал, что на месте были финны, которые сняли происходящее на свои телефоны и ушли. Одно видео попало в редакцию издания Turun Sanomat.

В связи с инцидентом Трофимов подал заявление в финскую полицию, а также в прокуратуру РФ.

Полиция Юго-Западной Финляндии подтвердила Новостям Yle, что начала расследовать инцидент.

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