В популярной сети магазинов продавали лук, загрязненный остатками пестицидов. Товар отзывается, употреблять его не рекомендуют!

По словам главного специалиста по продовольствию Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Кайсы Оргусаар, количество остатков средств защиты растений, обнаруженных в луке, превышает максимальный предел, установленный Европейским Союзом. „Компания инициировала отзыв продукции и направила необходимые документы“, - пояснила Оргусаар.

Она также добавила, что клиентам, которые приобрели лук польского происхождения из указанной партии в период с 19 по 28 июля, не следует его употреблять. Купившие лук имеют право вернуть товар продавцу, у которого они были приобретены, и потребовать возврата денег.

„Наличие средства защиты растений Flupyram может оказать негативное влияние на здоровье человека. Всего в Эстонию через литовскую дистрибуцию поступило более 16 тонн лука, который был распределен по всем продовольственным магазинам Coop. Пока неизвестно, мог ли лук попасть и в другие эстонские предприятия, но мы делаем все возможное, чтобы выяснить это“, - добавил Оргусаар.



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