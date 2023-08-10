Усилится ли присутствие НАТО в Эстонии еще больше и стоит ли эстонцам опасаться нападения России?(75)
В среду в Посольстве Великобритании прошел брифинг, на котором посол Великобритании в Эстонии Росс Аллен и представители союзных сил рассказали о том, как саммит НАТО в Вильнюсе повлиял на отношения между странами, и о ситуации в регионе в целом. Репортаж RusDelfi.
Росс Аллен дал хорошую оценку отношениям между Великобританией и Эстонией на всех уровнях - в частности, он подчеркнул регулярность визитов с обеих сторон. Что касается саммита НАТО в Вильнюсе, помимо подписания совместной декларации о сотрудничестве между Эстонией и Соединенным королевством посол напомнил о ключевых моментах: „Большой шаг был сделан навстречу вступлению Швеции в НАТО. Мы с нетерпением ждем перехода к следующим этапам этого процесса как можно скорее“. Также он подчеркнул, что помимо пакета военной и финансовой помощи Украине союзники подтвердили: Украина в конце концов присоединится к НАТО.
Атташе по вопросам обороны Великобритании Роб Стедман рассказал о сотрудничестве Эстонии и Великобритании более подробно.
„Думаю, будет справедливо сказать, что отношения между странами выросли за последние 18 месяцев, и я бы сказал, что они выросли в конкретных областях, в первую очередь - военный диалог увеличился“.
По его словам, начавшаяся война в Украине способствовала тому, что Великобританией был принят ряд двусторонних решений, что привело к увеличению развернутых военных сил в евроатлантической зоне.
„Мы также выполняем большое количество полетов - проводим контроль качества, множество самолетов летит из Великобритании в Балтийский регион, в частности, полеты происходят над Эстонией. Возможно, не многие люди заметили это“.
Бригадный генерал Джайлз Харрис, командующий операцией CABRIT, пояснил, существует ли на сегодняшний день внешняя угроза для Эстонии: „Сейчас Эстония защищена как никогда до этого. Но давайте не будем успокаивать самих себя и считать, что проблема исчезла“.
Что планируется реализовать в рамках сотрудничества Эстонии с Великобританией?
Боевая группа eFP (программа НАТО по усилению присутствия в Восточной Европе) под руководством Великобритании продолжает обеспечивать военное присутствие в стране, что дает возможность отрабатывать использование SHORAD и MLRS под командованием штаба эстонской дивизии. В соответствии с договоренностью Великобритания дополнительно усилит ее, развернув с января 2023 года в Эстонии дополнительные авиационные силы.
Для выполнения военных требований НАТО в декабре 2022 года Эстония создала Эстонскую дивизию. Великобритания предоставит штабных офицеров из выделенной бригады для поддержки Эстонской дивизии во время программы War Fighter Program в феврале 2024 года, после чего Великобритания и Эстония продолжат искать дальнейшие совместные возможности для развития Эстонской дивизии.
Также в 2024 году Великобритания проведет учения своей боевой группы десантно-штурмовой бригады повышенной готовности во время учений SPRING STORM, а в 2025 году проведет учения выделенной бронетанковой бригады. Визиты выделенной бригады проходят начиная с осени 2023 года.
Посмотреть положения совместной декларации о сотрудничестве между Эстонией и Соединенным королевством можно здесь.