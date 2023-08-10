Усилится ли присутствие НАТО в Эстонии еще больше и стоит ли эстонцам опасаться нападения России?

Росс Аллен дал хорошую оценку отношениям между Великобританией и Эстонией на всех уровнях - в частности, он подчеркнул регулярность визитов с обеих сторон. Что касается саммита НАТО в Вильнюсе, помимо подписания совместной декларации о сотрудничестве между Эстонией и Соединенным королевством посол напомнил о ключевых моментах: „Большой шаг был сделан навстречу вступлению Швеции в НАТО. Мы с нетерпением ждем перехода к следующим этапам этого процесса как можно скорее“. Также он подчеркнул, что помимо пакета военной и финансовой помощи Украине союзники подтвердили: Украина в конце концов присоединится к НАТО.

Атташе по вопросам обороны Великобритании Роб Стедман рассказал о сотрудничестве Эстонии и Великобритании более подробно.

„Думаю, будет справедливо сказать, что отношения между странами выросли за последние 18 месяцев, и я бы сказал, что они выросли в конкретных областях, в первую очередь - военный диалог увеличился“.

По его словам, начавшаяся война в Украине способствовала тому, что Великобританией был принят ряд двусторонних решений, что привело к увеличению развернутых военных сил в евроатлантической зоне.

„Мы также выполняем большое количество полетов - проводим контроль качества, множество самолетов летит из Великобритании в Балтийский регион, в частности, полеты происходят над Эстонией. Возможно, не многие люди заметили это“.

Бригадный генерал Джайлз Харрис, командующий операцией CABRIT, пояснил, существует ли на сегодняшний день внешняя угроза для Эстонии: „Сейчас Эстония защищена как никогда до этого. Но давайте не будем успокаивать самих себя и считать, что проблема исчезла“.

Что планируется реализовать в рамках сотрудничества Эстонии с Великобританией?