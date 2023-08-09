Футболист с российским паспортом не получил визу и пропустит матч Лиги чемпионов

Ондуа, футболист сборной Камеруна, но родом из России и имеет гражданство нашего восточного соседа. Его отец работал в посольстве Камеруна в Москве.

В начале 2022 года он собирался выступать за сборную России, но после того, как Россию отстранили от международных соревнований, он согласился играть за сборную Камеруна.

Во время прошлогоднего чемпионата мира Ондуа привлек к себе много внимания тем, что на его бутсах был российский флаг.

Поскольку „Серветт“ уже потерял семь игроков из-за травм и дисквалификаций, главный тренер Рене Вейлер не слишком доволен решением британцев.

„Эти [отсутствующие] игроки важны для нас, но я не хочу тратить много времени на разговоры о тех, кто не может играть. Я всегда уверен в способностях своей команды“, — сказал главный тренер, об этом пишет Daily Mail.

На вчерашней пресс-конференции представители „Серветта“ подтвердили, что клуб уже две недели пытается найти решение ситуации, но Ондуа так и остался без визы.

„Гаэля Ондуа лишили поездки в Глазго. Ему до сих пор не выдана виза британскими властями. Игрок не поедет в Глазго. Значительных усилий, сделанных более двух недель назад клубом и его игроком, в том числе в сотрудничестве с Шотландской футбольной ассоциацией, оказалось мало.

Клуб сожалеет об этой ситуации и поддерживает своего игрока и его команду, которой по неспортивным причинам придется играть без важного игрока“, – говорится в заявлении швейцарского клуба.

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