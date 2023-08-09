С 2024 года исчезнет непопулярное пособие

С 1 января 2024 года прекращается прием ходатайств на получение пособия на возвращение (возвращающимся в Эстонию репатриантам). Сейчас пособие на возвращение выплачивается эстонским гражданам или этническим эстонцам пенсионного возраста, которые вернулись на жительство в Эстонию из-за границы. Пособие на возвращение выплачивается также лицам, которые возвращаются вместе с репатриантом (жене, ребенку, родителю).

Размер пособия равен ставке народной пенсии, которая в 2023 году составляет 295,34 евро. По данным Департамента социального страхования, по состоянию на июль пособия на возвращение получали 36 человек. В последние годы ходатайств о получении пособия на возвращение подавалось немного. Получатели пособия на возвращение, прожившие в Эстонии к 31 марта 2029 года пять лет, станут получать народную пенсию.

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