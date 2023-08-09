ВИДЕО | Куница-белодушка поблагодарила за свое спасение

Специалистам не составит труда помочь попавшим в беду птицам, другое дело, когда нужно прийти на помощь запутавшемуся в сети лесному зверьку.

Как написал в своем аккаунте в Facebook Департамент окружающей среды, спасти небольшую по размеру каменную куницу*, запутавшуюся в сложенной кучей сети, оказалось делом непростым, потребовалось много времени. Вызволяя громко верещащего от страха и извивающегося зверька, приходилось защищаться от острых зубов, которые он умело пускает в ход.

Больше всего специалистов Департамента окружающей среды удивило, что куница после того, как ее освободили, не бросилась сразу наутек, а вернулась, словно для того, чтобы поблагодарить людей за свое спасение.

Департамент окружающей среды напоминает, что информацию о попавшем в беду животном следует немедленно сообщать по государственному инфотелефону 1247.

Животное, оказавшись в беспомощном состоянии, может от страха напасть на того, кто попытается его спасти. Во избежание неприятностей следует доверить спасение животного специалистам.

*Каменная куница, или куница-белодушка, похожа на лесную куницу, но отличается более светлой окраской.