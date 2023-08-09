ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (532-й день) | В Украине считают, что мятеж ЧВК Вагнера был согласован с Путиным

В результате погиб мужчина, который получил осколочные ранения. Еще четыре человека пострадали: у троих мужчин осколочные ранения нижных конечностей, у женщины - контузия. Их госпитализировали.

ВСУ обстреляли поселок Горьковский Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, пять снарядов разорвались в центре поселка рядом со школой.

Поселок Горьковский в Белгородской области попал под обстрел, один человек погиб

Расходы на оборону и безопасность будут сохранены на уровне 2023 года, уточнил министр.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что потребности Украины во внешнем финансировании в следующем году будут на уровне не ниже текущего года и составят 42 миллиарда долларов.

По статье о пособничестве государству-агрессору суд приговорил директора порта к 10 годам заключения с конфискацией имущества. „Поскольку преступник скрывается на временно оккупированной части Запорожья, начало срока отбывания наказания будет считаться со дня его задержания“, — говорится в пресс-релизе СБУ.

По данным украинской спецслужбы, под руководством обвиняемого (его имя не называется) с июня 2022 года российские военные переправили из захваченного порта в Россию почти 150 тысяч тонн пшеницы на общую сумму более 30 миллионов долларов.

Его будут присваивать за личные заслуги в разработке и создании современных образцов вооружения, в выполнении задания гособоронзаказа с опережением графика, в разработке комплексных мер для инновационного развития ОПК и так далее.

Польша направит еще две тысячи военнослужащих к белорусской границе.

Об этом объявил заместитель министра внутренних дел Мацей Вонсик, передает Польское агентство новостей (PAP).

Изначально глава пограничной службы Польши Томаш Прага обратился к Минобороны с просьбой направить дополнительно еще тысячу военнослужащих на границу с Беларусью, но было принято решение направить в два раза больше военных.

Германия передала Украине еще две пусковые установки ЗРК Patriot, сообщается на сайте немецкого правительства.

После прекращения зерновой сделки Россия атаковала порты Украины, чтобы обрушить экспорт украинского зерна.

В ответ в Киеве объявили российские порты зоной военных действий, а по российским кораблям в районе Новороссийска и Керчи ударили беспилотники. На следующем витке этой эскалации Россия может атаковать корабли стран НАТО с украинским зерном, а Украина - российские нефтяные порты.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что собирается содействовать возобновлению зерновой сделки в „расширенном“ формате.

Он также призвал западные страны помочь превратить это соглашение в основу мирных договоренностей между РФ и Украиной.

Турецкий лидер напомнил, что во время недавнего телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным у него была возможность узнать „из первых рук“ о требованиях и ожиданиях России от зерновой сделки. По словам Эрдогана, и он, и Путин разделяют мнение о необходимости в поставках зерна в Африку.

Более 800 человек поступили в лучшие вузы России по квотам для участников войны в Украине и их детей. Большинство из них завалили ЕГЭ или поступали без экзаменов, сообщает „Важные истории“.

С 2022 года в России существуют льготы для поступление в вузы детей участников войны в Украине. С 2023 года Владимир Путин норму расширил - и теперь на особых основаниях поступать в том числе в лучшие университеты России могут сами участники войны. Для претендентов на „военные“ квоты вузы должны выделить не менее 10% от общего числа мест на каждое направление.