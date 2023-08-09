ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (532-й день) | В Украине считают, что мятеж ЧВК Вагнера был согласован с Путиным
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Владимир Путин учредил звание „Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса РФ“.
Его будут присваивать за личные заслуги в разработке и создании современных образцов вооружения, в выполнении задания гособоронзаказа с опережением графика, в разработке комплексных мер для инновационного развития ОПК и так далее.
Служба безопасности Украины сообщает о заочном приговоре директору морского торгового порта в оккупированном Бердянске, „способствовавшему разграблению украинской агропродукции“.
По данным украинской спецслужбы, под руководством обвиняемого (его имя не называется) с июня 2022 года российские военные переправили из захваченного порта в Россию почти 150 тысяч тонн пшеницы на общую сумму более 30 миллионов долларов.
По статье о пособничестве государству-агрессору суд приговорил директора порта к 10 годам заключения с конфискацией имущества. „Поскольку преступник скрывается на временно оккупированной части Запорожья, начало срока отбывания наказания будет считаться со дня его задержания“, — говорится в пресс-релизе СБУ.
До российской оккупации осужденный работал в должности начальника отдела оперативного реагирования Бердянского порта.
Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что потребности Украины во внешнем финансировании в следующем году будут на уровне не ниже текущего года и составят 42 миллиарда долларов.
Расходы на оборону и безопасность будут сохранены на уровне 2023 года, уточнил министр.
Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.
Воздушные силы ВСУ сообщили о угрозе пуска ракет „Кинжал“.
Поселок Горьковский в Белгородской области попал под обстрел, один человек погиб
ВСУ обстреляли поселок Горьковский Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, пять снарядов разорвались в центре поселка рядом со школой.
В результате погиб мужчина, который получил осколочные ранения. Еще четыре человека пострадали: у троих мужчин осколочные ранения нижных конечностей, у женщины - контузия. Их госпитализировали.
Польша направит еще две тысячи военнослужащих к белорусской границе.
Об этом объявил заместитель министра внутренних дел Мацей Вонсик, передает Польское агентство новостей (PAP).
Изначально глава пограничной службы Польши Томаш Прага обратился к Минобороны с просьбой направить дополнительно еще тысячу военнослужащих на границу с Беларусью, но было принято решение направить в два раза больше военных.
Германия передала Украине еще две пусковые установки ЗРК Patriot, сообщается на сайте немецкого правительства.
После прекращения зерновой сделки Россия атаковала порты Украины, чтобы обрушить экспорт украинского зерна.
В ответ в Киеве объявили российские порты зоной военных действий, а по российским кораблям в районе Новороссийска и Керчи ударили беспилотники. На следующем витке этой эскалации Россия может атаковать корабли стран НАТО с украинским зерном, а Украина - российские нефтяные порты.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что собирается содействовать возобновлению зерновой сделки в „расширенном“ формате.
Он также призвал западные страны помочь превратить это соглашение в основу мирных договоренностей между РФ и Украиной.
Турецкий лидер напомнил, что во время недавнего телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным у него была возможность узнать „из первых рук“ о требованиях и ожиданиях России от зерновой сделки. По словам Эрдогана, и он, и Путин разделяют мнение о необходимости в поставках зерна в Африку.
Более 800 человек поступили в лучшие вузы России по квотам для участников войны в Украине и их детей. Большинство из них завалили ЕГЭ или поступали без экзаменов, сообщает „Важные истории“.
С 2022 года в России существуют льготы для поступление в вузы детей участников войны в Украине. С 2023 года Владимир Путин норму расширил - и теперь на особых основаниях поступать в том числе в лучшие университеты России могут сами участники войны. Для претендентов на „военные“ квоты вузы должны выделить не менее 10% от общего числа мест на каждое направление.
Верховная Рада лишила мандата депутата от партии „Слуга народа“ Андрея Холодова. За это решение проголосовали 308 парламентариев.
Ранее журналисты „Схем“ (проект „Радио Свобода“) выяснили, что в январе 2023 года Холодов вместе с семьей выехал за границу и с тех пор проживает на Кипре, никак не участвуя в парламентской деятельности.
По сведениям журналистов, за границей Холодов строит семейный бизнес, в частности, его жена стала совладелицей салона красоты в Вене.
Силы обороны Украины поразили пункт управления российской армии в оккупированной Новой Каховке Херсонской области.
Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
В Херсоне под российский артиллерийский обстрел попал детский сад, сообщает военная администрация Херсонской области.
В результате обстрела легкие ранения получил 75-летний слесарь. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Угрозы безопасности России возросли кратно на западном и северо-западном стратегических направлениях, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.
По его словам, одним из дестабилизирующих факторов стало вступление Финляндии в НАТО, из-за чего на финской территории „вероятно размещение дополнительных воинских контингентов и ударных вооружений НАТО, способных на значительную глубину поражать критически важные объекты на северо-западе России“.
Другие риски, утверждает Шойгу, связаны с милитаризацией Польши, проводящей масштабные закупки вооружений в стремлении построить „самую мощную армию на континенте“. „Кроме того, имеются планы по созданию на регулярной основе так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути - для последующей оккупации этой территории“, - заявил министр обороны РФ.
За прошлые сутки российские войска обстреляли девять областей Украины, сообщает медиацентр ВСУ.
Всего из разных видов вооружения - гранатометов, минометов, ствольной артиллерии, РСЗО, ЗРК, БПЛА, тактической авиации - были атакованы 140 населенных пунктов и 101 объект инфраструктуры.
Есть погибшие и раненые среди мирных жителей, количество жертв уточняется.
Жительница Бахмута приговорена к девяти годам лишения свободы по обвинению в несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ в условиях военного положения.
По данным офиса генпрокурора Украины, в мае-июне 2022 года 18-летняя девушка передавала представителю ФСБ данные о расположении подразделений ВСУ на территории Бахмута и его окрестностей, чтобы ночью российская армия наносила удары по этим объектам.
Следствие установило, что задержанная 14 раз передала российскому агенту сведения военного характера, в частности, отмечая на скриншотах Google Maps промышленные объекты, водохранилище и учебные заведения. За свои услуги она получила на банковскую карточку 960 гривен (26 долларов).
„Россияне создали кулак для прорыва на купянском направлении“
Российские войска выбрали главным для наступления купянское направление, создав группировку из восьми штурмовых отрядов „Шторм Z“, заявил в беседе с „Украинской правдой“ командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.
„Цель противника - прорвать оборону наших войск и выйти непосредственно в Купянск. Боевые действия сейчас отличаются чрезвычайной интенсивностью. Отдельные позиции за эти дни несколько раз переходили из рук в руки“, - заявил он. Ранее это же сообщала замминистра обороны Украины Анна Маляр.
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, который отменяет необходимость уведомлять генсекретаря Совета Европы о введении или прекращении в РФ военного или чрезвычайного положений.
Поправки вносятся в федеральные конституционные законы о военном и чрезвычайном положениях. Согласно действующим нормам, Россия при введении военного или чрезвычайного положения в стране должна уведомлять генеральных секретарей ООН и Совета Европы об отступлении от своих обязательств по международным договорам в части ограничения прав и свобод россиян. Это обязательство соответствовало требованиям Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Российское „Движение отказчиков от военной службы“ номинировали на Нобелевскую премию мира
На премию также номинированы белорусская организация „Наш Дом“ и Украинское пацифистское движение. Все три „выдающиеся организации“ уделяют „особое внимание праву на отказ от военной службы по соображениям совести“, отметили в Международном бюро мира в Берлине, которое выдвинуло номинантов.
Мятеж главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина был согласован с Владимиром Путиным, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
„Сегодня уже можно сказать, что это была спецоперация, которая была согласована с Путиным для выявления тех генералов, которые были не совсем настроены по отношению к Путину и к его окружению“, - заявил Данилов в эфире национального марафона
Столица Чечни Грозный и Мариуполь в самопровозглашенной ДНР стали городами-побратимами.
Соответствующее соглашение подписали мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров и назначенный Россией глава администрации аннексированного Мариуполя Олег Моргун.