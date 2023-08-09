Почти сто человек задержали в Греции после смерти фаната перед игрой ЛЧ

Матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, который должен был пройти 8 августа в Афинах между местным АЕКом и „Динамо“, был перенесен на неопределенный срок по решению УЕФА из-за массовой драки болельщиков, произошедшей накануне у стадиона. В ней погиб 29-летний фанат греческого клуба, который получил несколько ножевых ранений, еще четверо пострадавших остаются в больнице, сообщает РБК.



Полиция сначала задержала 98 человек, четырех отпустили, оставшиеся предстанут перед прокурором в среду, 9 августа.

Греческая газета „Нафтемборики“ отмечает, что полиция разыскивает еще около 50 человек.



Хорватским болельщикам было запрещено посещать матч, но более ста человек все равно приехали на игру.



Министр общественной безопасности Яннис Ойконому заявил, что полиция допустила „трагические ошибки“, не предотвратив столкновения, и отстранил от должности семерых полицейских, в том числе занимавших высокие посты.



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