Пропавшая пожилая женщина найдена мертвой
В среду, 9 августа, полиция полиция обратилась за помощью в установлении местонахождения 91-летней Элеоноры, пропавшей в волости Хяэдемеэсте. Сегодня полиция сообщила, что женщина найдена мертвой.
Во вторник, 8 августа, в 20.45 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что из своего дома в деревне Треймани в волости Хяэдемеэсте Пярнуского уезда ушла 91-летняя Элеонора. Родственники, зная о привычке пожилой женщины прогуливаться по берегу моря недалеко от дома, поспешив туда, нашли ее обувь, однако, местонахождение Элеоноры было неизвестно. Поиски женщины с использованием вертолета не дали результатов.
„Утром 20 августа в Центр тревоги позвонил человек, который нашел в селе Уулу в камышах на мелководье в паре сотен метров от берега безжизненное тело женщины. К настоящему моменту установлено, что речь идет о пропавшей в селе Треймани 91-летней Элеоноре. Принаков, свидетельствующих о насилии, на теле не было“, - сообщил в среду, 23 августа, сотрудник Пярнуского отделения полиции Тыну Кивис.