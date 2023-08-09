ФОТО | Полиция просит помощи в поисках 91-летней Элеоноры

Вчера в 20.45 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что из своего дома в деревне Треймани в волости Хяэдемеэсте Пярнуского уезда ушла 91-летняя Элеонора. В последний раз родственники связывались с ней в воскресенье, 6 августа. Родственники, зная о привычке пожилой женщины прогуливаться по берегу моря недалеко от дома, поспешив туда, нашли ее обувь, однако, местонахождение Элеоноры неизвестно.

Полиция обыскала регион и собрала информацию о том, где может находиться женщина. Прибрежную территорию тщательно проверили несколько раз, к поискам привлекли экипаж вертолета авиаотряда Департамента полиции и погранохраны.

Приметы Элеоноры: рост около 160 см, худощавое телосложение, темно-русые с проседью волосы. К сожалению, неизвестно, как она была одета. Пользуется двумя палками для ходьбы.

Полиция просит всех, кто видел Элеонору или располагает информацией о ее местонахождении, позвонить в Центр тревоги по телефону 112.