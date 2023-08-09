Экс-тренер „Транса“ об уходе Терехова: Нужно побеждать здесь и сейчас - это специфика нарвского клуба

Латвийский тренер Дмитрий Калашников возглавил нарвский клуб „Транс“ в январе 2019 года. При нём команда неплохо стартовала в чемпионате и вышла в полуфинал Кубка Эстонии. Однако в конце апреля специалист был вынужден покинуть приграничный город из-за разногласий с руководством.

Президента „Транса“ Николая Бурдакова не устраивало, что Калашников работает только главной командой и параллельно не занимается выстраиванием вертикали детско-юношеского футбола. В одном из интервью латвийский специалист предположил, что его увольнение связано с финансовыми обязательствами клуба.

В случае, если „Транс“ по итогам первого круга занял бы место в первой четверке, зарплата Калашникова существенно возрастала. А после неплохого старта такая спортивная перспектива выглядела реальной.

В конце 2022 года клуб возглавил Сергей Терехов. В Нарве он проработал до августа 2023 года. О назначении нового главного тренера клуб обещает сообщить в ближайшее время. За последние 8 лет нарвской командой руководило 11 различных тренеров.

Вчера нарвский клуб расторг контракт с Тереховым, хотя изначально был подписан договор на год. Клуб постоянно меняет тренеров, как вы считаете, с чем это связано?

Очевидно, что это связано с тем, что у руководства клуба есть амбиции и свое виденье того, как команда должна играть и какое место занимать.

Специфика работы тренера в профессиональной команде такова, что никогда не бывает легко. Везде и всегда приходится сталкиваться с нюансами, которые надо решать, так есть, было и будет.

Тяжело ли вам было работать в нарвских условиях?

Возможно, основное отличие Нарвы в том, что тренер имеет все рычаги для создания и управления командой, но и спрос сиюминутный. В других клубах тренер ограничен во влиянии на определенные процессы, но клубы готовы ждать и дать время тренеру.

Если смена тренера тоже не приносит результат, может, дело не в тренере?