Экс-тренер „Транса“ об уходе Терехова: Нужно побеждать здесь и сейчас - это специфика нарвского клуба
Нарвский „Транс“ во вторник объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Сергеем Тереховым, который помог коллективу в третий раз в истории клуба выиграть Кубок Эстонии. Корреспондент RusDelfi поговорил с экс-тренером „Транса“ латвийским специалистом Дмитрием Калашниковым, который рассказал о специфике работы в нарвском клубе.
Латвийский тренер Дмитрий Калашников возглавил нарвский клуб „Транс“ в январе 2019 года. При нём команда неплохо стартовала в чемпионате и вышла в полуфинал Кубка Эстонии. Однако в конце апреля специалист был вынужден покинуть приграничный город из-за разногласий с руководством.
Президента „Транса“ Николая Бурдакова не устраивало, что Калашников работает только главной командой и параллельно не занимается выстраиванием вертикали детско-юношеского футбола. В одном из интервью латвийский специалист предположил, что его увольнение связано с финансовыми обязательствами клуба.
В случае, если „Транс“ по итогам первого круга занял бы место в первой четверке, зарплата Калашникова существенно возрастала. А после неплохого старта такая спортивная перспектива выглядела реальной.
В конце 2022 года клуб возглавил Сергей Терехов. В Нарве он проработал до августа 2023 года. О назначении нового главного тренера клуб обещает сообщить в ближайшее время. За последние 8 лет нарвской командой руководило 11 различных тренеров.
Вчера нарвский клуб расторг контракт с Тереховым, хотя изначально был подписан договор на год. Клуб постоянно меняет тренеров, как вы считаете, с чем это связано?
Очевидно, что это связано с тем, что у руководства клуба есть амбиции и свое виденье того, как команда должна играть и какое место занимать.
Специфика работы тренера в профессиональной команде такова, что никогда не бывает легко. Везде и всегда приходится сталкиваться с нюансами, которые надо решать, так есть, было и будет.
Тяжело ли вам было работать в нарвских условиях?
Возможно, основное отличие Нарвы в том, что тренер имеет все рычаги для создания и управления командой, но и спрос сиюминутный. В других клубах тренер ограничен во влиянии на определенные процессы, но клубы готовы ждать и дать время тренеру.
Если смена тренера тоже не приносит результат, может, дело не в тренере?
Это сложный и неоднозначный вопрос. Что значит, не приносит результат? Нарва - один из самых титулованных клубов страны, в этом сезоне клуб выиграл Кубок, заработал денег и участвовал в еврокубках, большинство клубов могут только мечтать об этом.
Поэтому можно только поздравить коллегу Терехова, который завоевал свой первый трофей в качестве тренера, и клуб, который выиграл Кубок и получил средства для существования.
Настолько тяжело заручиться поддержкой президента клуба?
Президент в „Трансе“ - как и везде: выигрываешь - хорошо, проигрываешь - виноват тренер. Иногда, правда, и выигрываешь, а все равно виноват тренер, но так бывает и не только в Нарве.
Постоянная смена тренера ни к чему хорошему не приведет?
Очевидно, что нет примеров в истории футбола, когда клуб меняет каждый год 2-3 тренера и успешен. Тут клуб может делать как хочет, имеет право, но то, что это не путь к успеху, говорю не я, а история футбола.
Какая специфика работы в Нарве, чем отношения с руководством и коллективом отличаются от других команд?
Специфика Нарвы в том, что она точно отличается от менталитета других команд в Эстонии. Нужно побеждать здесь и сейчас, в каждой игре, тогда будет завтра - это знают, чувствуют и понимают все тренеры, игроки и персонал. Это может быть плюсом, и мы видим, какой характер Нарва способна показать в кубковых матчах, а может и минусом - в виде частой смены тренеров и игроков, что вдолгую не имеет перспективы.
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