Как исправить преступников на сексуальной почве: в Латвии разработаны спецпрограммы, химическая кастрация — слишком дорогая мера

Согласно данным LSM.lv, количество совершенных в Латвии преступлений на сексуальной почве, регистрируемых полицией, из года в год остается примерн на одном и том же уровне. Соответственно не особо меняется и количество лиц, осужденных за эти преступления и находящихся в поле зрения Службы пробации. Правда, сейчас таких лиц становится больше, а уровень рецидива по этим преступлениям составляет примерно 5%.

Эксперты пояснили, что чаще всего осужденный насильник повторно совершает преступления в первые годы после отбытия наказания. Однако есть и такие лица, у которых тяга к совершению преступлений на половой почве не исчезает даже спустя 20 лет.

В прошлом году под надзором Госслужбы пробации находилось 358 человек, осужденных за совершение уголовного преступления против нравственности и половой неприкосновенности. Чаще всего полиции удается установить жертв преступлений, однако бывают случаи, когда это сложно, если речь, например, идет о преступлениях, совершенных в интернете.

„Люди, совершающие преступления на сексуальной почве, очень разные“, — поясняет Анварс Завацкис, ведущий эксперт Службы по анализу данных. По его словам, нет единого признака, по которому можно сказать, что этот человек может быть сексуальным преступником. Бывает даже так, что друзья, знакомые и даже родственники не верят, что этот человек мог совершить что-то подобное..

„Одна из проблем для людей, совершающих преступления на сексуальной почве, может быть связана с проблемой формирования интимных отношений. Например, я помню один частный случай, когда парень считал себя невысоким и был убежден, что женщины его не любят и не будут любить, и тогда он совершил изнасилование“, — сказал Завацкис.

Есть также люди, которые имеют эмоциональную привязанность к детям. Они чувствуют, что могут вступить с ними в контакт, предпочитают проводить с ними время. Дети — это их друзья, поскольку они не могут наладить отношения со взрослыми.