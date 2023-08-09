„Поддержка народа Беларуси останется непоколебимой“. Дипломаты четырех стран ЕС, в том числе Эстонии, напомнили о помощи белорусской демократии(10)
Европейский союз осуждает продолжающееся жестокое давление режима Александра Лукашенко на белорусов и поддерживает демократические силы страны, заявил в Twitter председатель Евросовета Шарль Мишель на третью годовщину президентских выборов 2020 года. Польша и страны Балтии выпустили специальное обращение, а глава польского МИД Збигнев Рау дополнительно обратился к белорусам с речью, пишет „Зеркало“.
„Сегодня отмечается годовщина сфальсифицированных и нелегитимных президентских выборов 2020 года в Беларуси, за которыми последовали драконовские репрессии против правозащитников и белорусов, выступающих за свободу. Евросоюз осуждает продолжающееся жестокое притеснение со стороны Лукашенко и поддерживает демократические силы в Беларуси“, — написал Шарль Мишель.
Дипломаты Эстонии, Латвии, Литвы и Польши декларируют поддержку белорусов, „оставаясь верными обязательству, выраженному в историческом лозунге „За нашу и вашу свободу“.
„Три года назад, 9 августа 2020 года, Александр Лукашенко провозгласил себя победителем фальсифицированных президентских выборов, тем самым поправ демократические устремления и права белорусского народа. Этот преступный захват власти нелегитимным режимом с тех пор привел к массовым внутренним репрессиям, соучастию в военных преступлениях и преступлении агрессии, быстрой эрозии суверенитета Беларуси, а также к дестабилизации региона“, — говорится в заявлении внешнеполитических ведомств четырех стран.
Дипломаты призывают к освобождению политзаключенных, прекращению репрессий и поддержки российской агрессии, обещают продолжать давление на режим Лукашенко.
„Мы верим в демократическую, независимую и суверенную Беларусь так же, как верим в победу Украины. Наша поддержка народа Беларуси, борющегося за свою свободу и достоинство, останется непоколебимой“, — говорится в заявлении.
„Авторитарные режимы рухнут, а тираны предстанут перед судом. Мы повторяем наш призыв к немедленному и безоговорочному освобождению и реабилитации всех политзаключенных, к прекращению репрессий и соучастия в агрессии России против Украины. Пока продолжаются репрессии, нарушения международного права, продолжающаяся инструментализация миграции или других преступлений, мы продолжим изоляцию преступного и нелегитимного режима Лукашенко и усиление против него адресных и секторальных санкций ЕС“, — указано в последнем абзаце текста.
Глава МИД Польши Збигнев Рау выступил с отдельным обращением: „Насилие режима ударило в значительную часть общества. Массовые аресты, избиения, запугивание и даже убийства — это ответ властей на стремление граждан к достойной жизни. Белорусское общество, в том числе польское меньшинство, лишено возможности для нормального развития“.
По словам Рау, в Польше белорусы могут „развивать свои таланты и предпринимательство, хоть понимаем, что многие из вас желают быстрейшего возвращения домой“.
„Польша поддерживает ваши национальные надежды и европейские устремления. Мы, поляки, помним нашу собственную трудную историю, поэтому точно понимаем ваше желание жить в свободном белорусском государстве. Верю, что сможете вернуть свою Отчизну“, — сказал глава польского МИД.
9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По мнению правозащитников, избирательный процесс прошел с множественными нарушениями и был полностью непрозрачным. По официальным данным белорусского ЦИК, 80,10% проголосовали за Лукашенко, а за Тихановскую — 10,12%.
Между тем эксперты независимой платформы „Голос“ проанализировали данные протоколов избирательных участков и сведения, присланные пользователями платформы, и пришли к выводу, что за Тихановскую проголосовало не менее трех миллионов человек, или 56% избирателей с учетом реальной явки.