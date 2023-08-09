„Поддержка народа Беларуси останется непоколебимой“. Дипломаты четырех стран ЕС, в том числе Эстонии, напомнили о помощи белорусской демократии

„Сегодня отмечается годовщина сфальсифицированных и нелегитимных президентских выборов 2020 года в Беларуси, за которыми последовали драконовские репрессии против правозащитников и белорусов, выступающих за свободу. Евросоюз осуждает продолжающееся жестокое притеснение со стороны Лукашенко и поддерживает демократические силы в Беларуси“, — написал Шарль Мишель.

Дипломаты Эстонии, Латвии, Литвы и Польши декларируют поддержку белорусов, „оставаясь верными обязательству, выраженному в историческом лозунге „За нашу и вашу свободу“.

„Три года назад, 9 августа 2020 года, Александр Лукашенко провозгласил себя победителем фальсифицированных президентских выборов, тем самым поправ демократические устремления и права белорусского народа. Этот преступный захват власти нелегитимным режимом с тех пор привел к массовым внутренним репрессиям, соучастию в военных преступлениях и преступлении агрессии, быстрой эрозии суверенитета Беларуси, а также к дестабилизации региона“, — говорится в заявлении внешнеполитических ведомств четырех стран.

Дипломаты призывают к освобождению политзаключенных, прекращению репрессий и поддержки российской агрессии, обещают продолжать давление на режим Лукашенко.

„Мы верим в демократическую, независимую и суверенную Беларусь так же, как верим в победу Украины. Наша поддержка народа Беларуси, борющегося за свою свободу и достоинство, останется непоколебимой“, — говорится в заявлении.

„Авторитарные режимы рухнут, а тираны предстанут перед судом. Мы повторяем наш призыв к немедленному и безоговорочному освобождению и реабилитации всех политзаключенных, к прекращению репрессий и соучастия в агрессии России против Украины. Пока продолжаются репрессии, нарушения международного права, продолжающаяся инструментализация миграции или других преступлений, мы продолжим изоляцию преступного и нелегитимного режима Лукашенко и усиление против него адресных и секторальных санкций ЕС“, — указано в последнем абзаце текста.