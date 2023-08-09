За первую неделю августа охотники застрелили более 30 медведей

По данным Союза охотников Эстонии, наибольшее количество медведей было застрелено в Ляэне- и Ида-Вирумаа - семь и шесть животных, соответственно, сообщила уездная газета Virumaa Teataja.

В Тартуском уезде было добыто шесть медведей, в Ярваском - четыре, в Йыгеваском - три, в Харьюском и Пярнуском уездах - по два, в Рапласком - один.

В этом году в сезон охоты на медведей Агентство окружающей среды разрешило застрелить до 96 медведей, 16 из которых могут быть добыты в Ляэне-Вирумаа. Это составляет около 10% популяции медведей в Эстонии, а также близко к ее годовому приросту.

По данным Агентства окружающей среды, в Эстонии насчитывается 900-950 медведей, и в течение последних 15 лет популяция росла. Сезон охоты на медведей продолжится до конца октября.