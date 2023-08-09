Украинцы покидают выделенное им жилье в Литве: сколько беженцев осталось

„В Литве насчитывается около 78 000 украинцев. Одни из них, возможно, уехали в другие страны, но каждый день в Литву приезжает 100-200 новых украинцев, им выделяют жилье. В начале войны благодаря гражданским инициативам украинцам было несложно найти жилье, литовцы их принимали, селили в своих квартирах, разрешали долго жить безвозмездно“, – сказала LNK Сташкунайте. Она сказала, что позже появилась усталость, часть владельцев жилья, предоставивших его украинцам столкнулись с материальными трудностями. Согласно статистике, 1/5 украинцев покинула жилье не по своему желанию. Сташкунайте подчеркнула, что это небольшой показатель. „Разногласия или причины этому бывали разные. Один из ответов был - начались разногласия с размещенными семьями, некоторые сказали, что языковой барьер мешал им полноценно общаться, поэтому они решили расторгнуть договоры. Таких, кто указал, что было испорчено имущество, было немного“, – сказала она LNK.

По словам Сташкунайте, Вильнюсское бюро МОМ вместе с Airbnb предоставили больше 1300 безопасных ночевок. „Это была кратковременная помощь, украинцев размещали на 3-30 ночей. ŽiМы знаем, что после нашей помощи они успешно арендовали жилье, несколько человек перебрались в центры для беженцев“, – сказала собеседница LNK. Сейчас украинцы ищут жилье на длительное время, но им не помешала бы и компенсация на кратковременную аренду на время поиска. „Чтобы у людей было больше времени на поиск“, – заметила Сташкунайте. Она призвала жителей поддерживать Украину и украинских беженцев. „Очень хотелось бы, чтобы эта усталость не было долгосрочной, чтобы люди поняли - помощь все еще нужна. Мы благодарны всем, кто ее предоставляет“, – сказала собеседница LNK. По ее словам, 40% украинцев все еще живут в том жилье, где они поселились сразу же, как только приехали в Литву.

