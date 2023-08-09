Украинцы покидают выделенное им жилье в Литве: сколько беженцев осталось(3)
Международная организация по миграции подсчитала, что почти половина приехавших в Литву беженцев из Украины покинула выделенное им жилье. В это сложно поверить, но с начала войны в нашей стране временное убежище получили больше 4 млн. беженцев, но для большинства из них Литва стала не домом, а транзитной страной. На более длительное время здесь осталось несколько десятков тысяч украинцев. Правда, некоторые украинцы покинули жилье не по собственному желанию, пишет Delfi.lt со ссылкой на LNK.
После того как началась война в Украине даже самые обычные административные помещения могли стать домом для украинцев. Представитель МОМ Эгле Сташкунайте сказала, что ситуация остается такой же, как в начале войны – в Литве остается немало украинцев.
„В Литве насчитывается около 78 000 украинцев. Одни из них, возможно, уехали в другие страны, но каждый день в Литву приезжает 100-200 новых украинцев, им выделяют жилье. В начале войны благодаря гражданским инициативам украинцам было несложно найти жилье, литовцы их принимали, селили в своих квартирах, разрешали долго жить безвозмездно“, – сказала LNK Сташкунайте. Она сказала, что позже появилась усталость, часть владельцев жилья, предоставивших его украинцам столкнулись с материальными трудностями. Согласно статистике, 1/5 украинцев покинула жилье не по своему желанию. Сташкунайте подчеркнула, что это небольшой показатель. „Разногласия или причины этому бывали разные. Один из ответов был - начались разногласия с размещенными семьями, некоторые сказали, что языковой барьер мешал им полноценно общаться, поэтому они решили расторгнуть договоры. Таких, кто указал, что было испорчено имущество, было немного“, – сказала она LNK.
По словам Сташкунайте, Вильнюсское бюро МОМ вместе с Airbnb предоставили больше 1300 безопасных ночевок. „Это была кратковременная помощь, украинцев размещали на 3-30 ночей. ŽiМы знаем, что после нашей помощи они успешно арендовали жилье, несколько человек перебрались в центры для беженцев“, – сказала собеседница LNK. Сейчас украинцы ищут жилье на длительное время, но им не помешала бы и компенсация на кратковременную аренду на время поиска. „Чтобы у людей было больше времени на поиск“, – заметила Сташкунайте. Она призвала жителей поддерживать Украину и украинских беженцев. „Очень хотелось бы, чтобы эта усталость не было долгосрочной, чтобы люди поняли - помощь все еще нужна. Мы благодарны всем, кто ее предоставляет“, – сказала собеседница LNK. По ее словам, 40% украинцев все еще живут в том жилье, где они поселились сразу же, как только приехали в Литву.
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