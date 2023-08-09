ВИДЕО | На оптико-механическомом заводе в Подмосковье произошел взрыв. Пострадали 25 человек, под завалами ещё могут быть люди

Взрыв произошел на Загорском оптико-механическом заводе, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Объявлена эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных, заявили местные власти.

Как сообщает канал „Занимательная конспирология“, на заводе производят армейскую оптику - бинокли, прицелы для снайперских винтовок, оптику для бронетехники. Телеграм-канал 112 пишет , что взорваться мог склад с пиротехникой. Как стало известно позже, взрыв в Сергиевом Посаде произошел на складе пиротехнических изделий, подтвердила прокуратура Подмосковья.

На данный момент сообщается, что пострадали 25 человек, из них 2 госпитализированы. Под завалами все еще могут находиться люди. На месте происшествия работают более 150 человек, в том числе спасатели и кинологические расчеты отряда Центроспасс и Лидер МЧС России.

Дороги рядом с заводом перекрыты для движения автомобилей, пишет Baza.

В шокле, расположенной рядом с местом взрыва, выбило все окна от взрывной волной.