На оптико-механическомом заводе в Подмосковье произошел взрыв(6)
Российские телеграм-каналы сообщили, что в Сергиевом Посаде Московской области произошел взрыв. В соцсетях публикуют фотографии и видеозаписи густого дыма, поднимающегося над городом.
Взрыв произошел на Загорском оптико-механическом заводе, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Объявлена эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных, заявили местные власти.
Как сообщает канал „Занимательная конспирология“, на заводе производят армейскую оптику - бинокли, прицелы для снайперских винтовок, оптику для бронетехники. Телеграм-канал 112 пишет, что взорваться мог склад с пиротехникой.
На данный момент количество пострадавших в результате взрыва на складе с пиротехникой в Сергиевом Посаде увеличилось до 22 человек. Под завалами все еще могут находиться люди. На место приехало более десятка машин скорой помощи, но, по словам медиков, их все еще не хватает. Дороги рядом с заводом перекрыты для движения автомобилей, пишет Baza.