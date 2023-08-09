На оптико-механическомом заводе в Подмосковье произошел взрыв

Взрыв произошел на Загорском оптико-механическом заводе, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Объявлена эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных, заявили местные власти.

Как сообщает канал „Занимательная конспирология“, на заводе производят армейскую оптику - бинокли, прицелы для снайперских винтовок, оптику для бронетехники. Телеграм-канал 112 пишет , что взорваться мог склад с пиротехникой.