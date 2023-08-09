Латвия, Литва, Польша выработали механизм закрытия границы с Беларусью в случае кризисов

„На межведомственном уровне договорились, что будет согласовываться определенная оценка конкретных ситуаций, когда мы будем пытаться вместе так или иначе реагировать. Это не обязательно будет очень публично, но когда нужно будет принять решения, они обязательно будут приняты, и они будут публичными, и они будут объяснены“, — сообщила Шимоните, комментируя возможность закрытия границы с Беларусью.

Однако она отказалась назвать ситуации, в которых могут быть приняты решения.

„Мы можем сидеть и размышлять о куче происшествий, которая в принципе бесконечна. Инцидентов, которые теоретически можно придумать, бесконечное множество, поэтому я не хочу о них говорить, потому что это будет выглядеть как оценка каких-то реальных угроз“, — сказала она.

Пока Литва намерена закрыть два из шести пунктов пропуска на границе с Беларусью. По оценке главы правительства Литвы, инфраструктура КПП Литвы на границе с соседней страной с геополитической точки зрения является избыточной.

„Очень просто понять, что правительство уже очень давно не рекомендует ехать в Беларусь. Несмотря на это, есть определенное количество людей, которые не следуют этой рекомендации или имеют для этого особые причины, и эта инфраструктура сейчас, на наш взгляд, просто избыточна для геополитической оценки. После закрытия пунктов работа будет просто сосредоточена в тех пунктах, через которые проходит часть коммерческого трафика“, — добавила она.

Шимоните также отметила, что „сам факт присутствия „Вагнера“ ​​в Беларуси никоим образом не дает расслабляться нашим службам“.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Литва намерена закрыть два пункта пропуска на границе с Беларусью. Речь идет о пунктах „Шумскас“ (с белорусской стороны „Лоша“) и „Тверячюс“ («Видзы“). Решение об этом должно будет принять правительство.



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